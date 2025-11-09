El protagonismo malagueño en el congreso del PP andaluz
Análisis. ·Seis dirigentes de la provincia tomaron la palabra ante el plenario, entre ellos Carolina España, cuya visibilidad junto a Juanma Moreno fue muy comentada en corrillos; cientos de firmas respaldan la petición de bonificación de la autopista
Sevilla
Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:36
La delegación malagueña, la más numerosa de las ocho provincias en el congreso del PP de Andalucía clausurado este domingo en Sevilla, emprendió el camino ... de regreso a Málaga a través de la A-92 tras haber jugado un papel protagonista en el cónclave, donde hasta seis dirigentes de la provincia tomaron la palabra ante el plenario, encabezados por Juanma Moreno. El actual presidente de la Junta fue reelegido para un cuarto mandato al frente de los populares en el mismo escenario donde, en marzo de 2014, en un contexto totalmente diferente, tanto en el ámbito interno del partido como en la política andaluza, cogió por primera vez las riendas de un PP entonces en la oposición y con recelos respecto a su liderazgo. Hoy, su liderazgo es una referencia a nivel nacional para el partido.
En su calidad de integrante de la dirección nacional del PP como vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral Elías Bendodo tomó la palabra para destacar que la 'vía andaluza' de Moreno es el modelo en que se fija Feijóo para España y puso de relieve la apuesta por los servicios públicos que se está haciendo desde la Junta. Un mensaje de respaldo a la gestión del líder andaluz en plena crisis por los errores en el cribado del cáncer y de ofensiva política de la izquierda con este asunto.
Entre los nombres propios que hicieron oír su voz el viernes por la tarde, primer día del congreso, estuvieron Carolina España, en su calidad de coordinadora de la ponencia política del PP-A (el documento ideológico) mientras que Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, participó como una de las ponentes de la ponencia del reglamento de Organización. Muy comentada en los corrillos fue la visibilidad de España junto a Moreno, al que acompañó en su entrada al plenario el viernes y el sábado estuvo en la comitiva junto al presidente andaluz, su homólogo de Murcia, Fernando López Mira, el secretario general, Miguel Tellado, y la portavoz popular en el Comité de las Regiones, Sari Rautio, en su recorrido por el cónclave.
En la jornada inaugural, la presidenta de los populares malagueños, Patricia Navarro, expuso en su intervención la que es una de las banderas reivindicativas del partido en la provincia al Gobierno: la bonificación del peaje de la autopista AP-7. En este sentido, el stand colocado por el PP de Málaga en el vestíbulo de Fibes compartió protagonismo con el punto de ventas del libro de Juanma Moreno, 'Manual de convivencia', y fueron cientos -aún no se ha hecho el recuento- los asistentes que estamparon su firma. Entre ellos, además de Moreno, los exministros Fátima Báñez y Juan Ignacio Zoido, la eurodiputada Carmen Crespo o los presidentes del PP del resto de provincias andaluzas.
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, intervino junto al resto de sus homólogos de capitales de provincia -el PP gobierna todas menos Jaén- en una charla informal donde al ser preguntado sobre cuál era la gasolina para seguir al pie del cañón aseguró: «Sentirse útil para mí es gasolina esencial. Si tú te sientes útil, tú estás ahí». Una frase cargada de simbolismo en pleno debate sobre su futuro político
Bendodo, Navarro y España han entrado en el comité ejecutivo regional del PP-A, donde también se incorpora otro de los nombres propios de este congreso en clave malagueña, el de Juan Manuel Muñoz, secretario general de la Presidencia, persona de máxima confianza de Juanma Moreno en San Telmo y que aunque tiene un perfil más técnico que político es significativa su entrada en el núcleo duro de la dirección regional.
Una cúpula donde sigue como vicesecretario de Análisis Electoral Jacobo Florido y se incorpora Raúl Jiménez al frente de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro. Mientras que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, formó parte de la mesa presidencial del congreso.
