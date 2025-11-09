Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Navarro y Moreno junto al resto de presidentes provinciales del PP. sur
Crónica Política

El protagonismo malagueño en el congreso del PP andaluz

Análisis. ·

Seis dirigentes de la provincia tomaron la palabra ante el plenario, entre ellos Carolina España, cuya visibilidad junto a Juanma Moreno fue muy comentada en corrillos; cientos de firmas respaldan la petición de bonificación de la autopista

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Sevilla

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:36

La delegación malagueña, la más numerosa de las ocho provincias en el congreso del PP de Andalucía clausurado este domingo en Sevilla, emprendió el camino ... de regreso a Málaga a través de la A-92 tras haber jugado un papel protagonista en el cónclave, donde hasta seis dirigentes de la provincia tomaron la palabra ante el plenario, encabezados por Juanma Moreno. El actual presidente de la Junta fue reelegido para un cuarto mandato al frente de los populares en el mismo escenario donde, en marzo de 2014, en un contexto totalmente diferente, tanto en el ámbito interno del partido como en la política andaluza, cogió por primera vez las riendas de un PP entonces en la oposición y con recelos respecto a su liderazgo. Hoy, su liderazgo es una referencia a nivel nacional para el partido.

