De la Torre, esta tarde, durante su intervención en la mesa de alcaldes de capital de provincia. sur

De la Torre: «Sentirse útil para mí es gasolina esencial; si te sientes útil, estás ahí»

Política. ·

  En su intervención en el congreso del PP-A junto a otros alcaldes de provincia y con el debate sobre su futuro político encima de la mesa, el regidor de Málaga puso el énfasis sobre los proyectos pendientes para la ciudad

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Sevilla

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:51

Comenta

«Sentirse útil para mí es gasolina esencial. Si tú te sientes útil, tú estás ahí». Así se ha pronunciado esta tarde el alcalde de ... Málaga, Francisco de la Torre, durante su participación junto a homólogos de capitales de provincia andaluces en el 17º Congreso del PP de Andalucía, en una frase de gran carga política en pleno debate sobre su futuro político cara a las elecciones municipales de 2027.

