De la Torre: «Sentirse útil para mí es gasolina esencial; si te sientes útil, estás ahí»
Política. ·En su intervención en el congreso del PP-A junto a otros alcaldes de provincia y con el debate sobre su futuro político encima de la mesa, el regidor de Málaga puso el énfasis sobre los proyectos pendientes para la ciudad
Sevilla
Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:51
«Sentirse útil para mí es gasolina esencial. Si tú te sientes útil, tú estás ahí». Así se ha pronunciado esta tarde el alcalde de ... Málaga, Francisco de la Torre, durante su participación junto a homólogos de capitales de provincia andaluces en el 17º Congreso del PP de Andalucía, en una frase de gran carga política en pleno debate sobre su futuro político cara a las elecciones municipales de 2027.
Al ser preguntado sobre qué le da gasolina para seguir al frente de la Alcaldía, De la Torre ha respondido que «lo esencial» es sentirse, tanto él como su equipo, «útil» para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y generar oportunidades en materias como el empleo, «más y mejor» vivienda, una oferta cultura «mejor», el desarrollo tecnológico, la oferta deportiva y las actuaciones medioambientales. «Es como concibo la política», ha subrayado.
En este sentido, durante su intervención el regidor de la capital ha puesto el énfasis no sólo en lo realizado en este cuarto de siglo al frente de la ciudad sino en los proyectos futuros, entre los que ha mencionado el desafío «enorme» de la vivienda, la mejora de la movilidad, donde ha echado en falta la colaboración del Gobierno, o la «asignatura pendiente» del Auditorio, donde el Ayuntamiento de la capital está buscando colaboración privada porque al Ejecutivo central «ni está ni se le espera».
Diálogo institucional
Junto a ello, Francisco de la Torre ha destacado la colaboración institucional para atender las demandas ciudadanas, haciendo especial hincapié en el trabajo que se está desarrollando para crear una conciencia metropolitana, en diálogo con otros ayuntamientos, «reflexionando juntos y sumando esfuerzos» para abordar asuntos como las políticas de agua o la movilidad y compartiendo estas propuestas con la Diputación o la Junta de Andalucía.
«El diálogo siempre es bueno», ha remarcado De la Torre, quien ha reivindicado un gobierno municipal «con sentido de bien común y para todos».
Asimismo, el regidor malagueño ha destacado que el gobierno municipal del PP ha conseguido «cambiar el signo de la ciudad» logrando que Málaga sea fuerte y alcance «buenos resultados» en tecnología, cultura y turismo.
Ovación del plenario a De la Torre
El plenario del congreso del PP de Andalucía tributó una cerrada ovación a Francisco de la Torre, que tuvo que levantarse y saludar, cuando fue elogiado por el presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno, durante su intervención para presentar su candidatura a renovar al liderazgo al frente del partido.
"Es el alcalde de los alcaldes", ha subrayado Moreno, quien ante la ovación ha destacado que De la Torre cuenta con "un club de fans" y ha mostrado su confianza en que "siga muchos años".
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión