De la Torre: «Sentirse útil para mí es gasolina esencial; si te sientes útil, estás ahí»

«Sentirse útil para mí es gasolina esencial. Si tú te sientes útil, tú estás ahí». Así se ha pronunciado esta tarde el alcalde de ... Málaga, Francisco de la Torre, durante su participación junto a homólogos de capitales de provincia andaluces en el 17º Congreso del PP de Andalucía, en una frase de gran carga política en pleno debate sobre su futuro político cara a las elecciones municipales de 2027.

Al ser preguntado sobre qué le da gasolina para seguir al frente de la Alcaldía, De la Torre ha respondido que «lo esencial» es sentirse, tanto él como su equipo, «útil» para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y generar oportunidades en materias como el empleo, «más y mejor» vivienda, una oferta cultura «mejor», el desarrollo tecnológico, la oferta deportiva y las actuaciones medioambientales. «Es como concibo la política», ha subrayado.

En este sentido, durante su intervención el regidor de la capital ha puesto el énfasis no sólo en lo realizado en este cuarto de siglo al frente de la ciudad sino en los proyectos futuros, entre los que ha mencionado el desafío «enorme» de la vivienda, la mejora de la movilidad, donde ha echado en falta la colaboración del Gobierno, o la «asignatura pendiente» del Auditorio, donde el Ayuntamiento de la capital está buscando colaboración privada porque al Ejecutivo central «ni está ni se le espera».

Diálogo institucional

Junto a ello, Francisco de la Torre ha destacado la colaboración institucional para atender las demandas ciudadanas, haciendo especial hincapié en el trabajo que se está desarrollando para crear una conciencia metropolitana, en diálogo con otros ayuntamientos, «reflexionando juntos y sumando esfuerzos» para abordar asuntos como las políticas de agua o la movilidad y compartiendo estas propuestas con la Diputación o la Junta de Andalucía.

«El diálogo siempre es bueno», ha remarcado De la Torre, quien ha reivindicado un gobierno municipal «con sentido de bien común y para todos».

Asimismo, el regidor malagueño ha destacado que el gobierno municipal del PP ha conseguido «cambiar el signo de la ciudad» logrando que Málaga sea fuerte y alcance «buenos resultados» en tecnología, cultura y turismo.