Antonio Maíllo insiste en la unidad de la izquierda y advierte a Podemos que no excluirá a Sumar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, insistió hoy en llamar a la unidad de la izquierda para concurrir en una candidatura conjunta en todos ... los territorios con vistas a las próximas citas electorales, entre ellas las elecciones andaluzas del año que viene.

El dirigente nacional de IU advirtió de que no excluirá a Sumar en este proceso de alianzas y pidió al mismo tiempo acelerar el proceso para conformar una alianza unitaria de toda la izquierda como alternativa con vistas también a los próximos comicios generales.

Antonio Maíllo respondió a Podemos que no va a entrar en la dicotomía de tener que elegirle entre esta formación y Sumar para el siguiente ciclo electoral, de modo que apostó por fomentar coaliciones de unidad en todos los territorios.

«Nosotros vamos a acelerar los procesos de configuración de esa candidatura y no porque pensemos que vaya a haber adelanto electoral, que creo que no lo va a haber, sino porque los tiempos, independientemente de que sean las elecciones en 2027, empiezan a ser perentorios», sostuvo el coordinador de IU.

A su juicio, «la izquierda alternativa debe agruparse en un frente amplio que permita conformar gobiernos de coalición de izquierdas que evite la llegada de la ultraderecha de la mano del PP».

Además, puso de relieve la necesidad de que la izquierda alternativa inicie el proceso para confluir bajo una misma candidatura para lo que se mostró «bastante optimista» para su consecución «ya que se aprecia esa voluntad unitaria en la mayoría de fuerzas del espacio, además de tener altura de miras y ser todos conscientes del momento histórico que requiere el país», recalcó.

Según Antonio Maíllo, «es necesario acelerar el proceso de preparación de una lista conjunta para las próximas elecciones con un frente amplio que debe basarse en la celebración de primarias para la confección de las listas de la candidatura y en la elaboración de un programa político común».