El coordinador federal de Iu, Antonio Maíllo. E.P.

Antonio Maíllo insiste en la unidad de la izquierda y advierte a Podemos que no excluirá a Sumar

  ·

El coodinador nacional de IU urge a acelerar el proceso para conformar una candidatura única de izquierda alternativa para las próximas elecciones

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:22

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, insistió hoy en llamar a la unidad de la izquierda para concurrir en una candidatura conjunta en todos ... los territorios con vistas a las próximas citas electorales, entre ellas las elecciones andaluzas del año que viene.

