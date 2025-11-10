Maíllo cree que la sanidad pública «no aguanta» un tercer mandato de Moreno

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha advertido hoy que la sanidad pública andaluza «no aguanta un tercer mandato del Partido Popular y ... de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía» ante el deterioro pregresivo que sufre desde la llegada de los populares al Gobierno andaluz.

Maíllo ha aplaudido las movilizaciones contra la crisis de los cribados del cáncer de mama celebradas este domingo en las distintas provincias andaluzas y ha resaltado que «no jugamos el sistema público sanitario en las próximas elecciones, ya que la sanidad pública tiene solución y por eso salieron decenas de miles de paisanos y paisanas a la calle para advertir que hace falta un nuevo modelo de blindaje público».

El dirigente nacional de IU, que ha mantenido hoy un encuentro en la localidad gaditana de Espera con alcaldes, cargos públicos y militantes del partido en esta comarca, ha lamentado que «los presupuestos de la Junta, con la inversión más elevada en materia sanitaria hasta la fecha, lo que ha aumentado han sido las transferencias a las clínicas privadas».

Maíllo ha criticado a Moreno por «aumentar el sobrecoste de pruebas clínicas, de visitas al especialista o de determinadas intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada, a un coste de hasta el 300 o 400% de lo que supondría el aprovechamiento de las propias infraestructuras de la red pública sanitaria».

A su juicio, «miente cuando advierte de ese aumento porque quiere hacer un espejismo engañoso hablando del aumento del presupuesto de sanidad y no diciendo que ese aumento ha estado vinculado a la mayor transferencia milmillonaria a las clínicas privadas».

El representante de IU ha censurado la reacción del PP frente a las movilizaciones populares en contra de su pésima gestión y «lo ha hecho como siempre, con la misma matriz, ocultando la realidad, dando falsa transparencia cuando no mienten sobre las causas y que cuando se les destapan las vergüenzas intentan argumentar nuevas causas sobrevenidas y ven que no consiguen con esas nuevas causas apagar el incendio, criminalizando a las víctimas».

Maíllo ha puesto de relieve que «la mejor posición de enmienda a la totalidad de esta política de desatención y deterioro de la sanidad pública andaluza se llama elecciones andaluzas cuando las convoque Moreno, y se llama crear y construir un gobierno alternativo del que nosotros queremos arremangarnos para transformar y resolver los problemas reales de Andalucía».