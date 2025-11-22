Maíllo cree que su candidatura da un vuelco a las expectativas electorales de la izquierda

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este viernes que el hecho de que vaya a encabezar la candidatura de Por ... Andalucía a la Presidencia de la Junta en 2026 da «un vuelco» a las perspectivas de las elecciones andaluzas previstas para la primavera del año que viene, al tiempo que ha indicado que la opción de esta coalición de partidos de izquierda mantiene «abiertas las puertas» a otras organizaciones que quieran sumarse, como Podemos, sin que ello suponga que se vaya a «parar» este proyecto que ya ha «echado a andar», y que va a avanzar «como un turbo» a partir de ahora.

Así lo ha indicado el dirigente de IU en una atención a medios en Sevilla junto a representantes de las organizaciones que se aúnan en torno a esta candidatura de Por Andalucía --IU, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz--, al día siguiente de que trascendiera que va a ser Antonio Maíllo quien encabece la candidatura de esta coalición, que en los anteriores comicios andaluces de 2022 integró también a Podemos, Verdes-Equo y Alianza Verde.

Antonio Maíllo ha expuesto que ha dado el paso de aceptar esta candidatura «convencido de que es el momento de hacerlo» y de que «toca estar en Andalucía» y «dar la batalla» por esta comunidad, al tiempo que ha sostenido que «se abren» así «unas elecciones que parecían cerradas, que estaban instaladas en un cierto conformismo y resignación».

Antonio Maíllo

Además, se ha declarado «muy contento» después de que «tantas organizaciones colectivas, incluso actores sociales, a título individual», le «hayan propuesto» porque piensen que es «la persona más adecuada para encabezar la lista» de Por Andalucía y ser candidato a la presidencia de la Junta.