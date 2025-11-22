Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maíllo cree que su candidatura da un vuelco a las expectativas electorales de la izquierda

SUR

sevilla.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este viernes que el hecho de que vaya a encabezar la candidatura de Por ... Andalucía a la Presidencia de la Junta en 2026 da «un vuelco» a las perspectivas de las elecciones andaluzas previstas para la primavera del año que viene, al tiempo que ha indicado que la opción de esta coalición de partidos de izquierda mantiene «abiertas las puertas» a otras organizaciones que quieran sumarse, como Podemos, sin que ello suponga que se vaya a «parar» este proyecto que ya ha «echado a andar», y que va a avanzar «como un turbo» a partir de ahora.

