Maíllo asegura que 'Por Andalucía' será la «única» candidatura de unidad de la izquierda en las elecciones andaluzas

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, aseguró hoy que la coalición 'Por Andalucía' será la «única» candidatura de unidad de la izquierda en las ... elecciones andaluzas del próximo año y avanzó que esta alianza saldrá adelante con o sin Podemos.

Maíllo lanzó esta advertencia ante las dudas de Podemos de participar de nuevo en esta coalición de izquierda en la que concurrió en los pasados comicios autonómicos, ya que hasta la fecha la formación morada no ha aclarado si repetirá en esta confluencia o, por el contrario, se presentará a las urnas por separado.

Maíllo puso de relieve que los electores se plantean cuando van a votar qué opción es más útil para evitar que la derecha esté en las instituciones y es ahí donde una candidatura con vocación unitaria de izquierda tiene el patrimonio y el valor frente a los que pretenden presentarse en solitario, en alusión a Podemos.

El líder de IU afirmó que las próximas elecciones en Andalucía pueden ser la «clave» para levantar la esperanza« de mantener un Gobierno progresista a nivel estatal y lograr desbancar al PP de la Junta, algo que consideró necesario para poner freno a la estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos que está impulsado el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Para lograr desalojar a PP del Gobiern andaluz consideró esencial aumentar el apoyo electoral a la izquierda pero «sin generar expectativas ni fraudes, sino mostrar los cambios de gestión que quieren aplicar».

Maíllo mostró la vocación de gobernar en el caso de que el bloque de la izquierda resulte vencedor en la próxima cita electoral y avanzó que una de las primeras medidas sería un acuerdo en defensa de la sanidad pública y la aplicación Ley de Vivienda estatal para topar el alquiler en zonas tensionadas, apostando por «menos leyes y más ejecución».

Sobre la candidatura a presidenta de la Junta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resaltó su «extraordinaria capacidad política» a la vez que resaltó «el gran nivel de las candidaturas en Andalucía», destacando la figura del candidato de IU, Ernesto Alba.