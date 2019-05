La madre acusada del asesinato de su bebé dice que su expareja le confesó el crimen SUR SEVILLA. Martes, 28 mayo 2019, 00:03

La Audiencia Provincial de Sevilla acogió ayer la segunda sesión de la vista oral con jurado popular de la causa que enjuicia a una mujer y a su expareja acusados de asesinar al bebé de 18 meses de la primera en abril de 2016 en la capital hispalense. En esta sesión, ambos acusados pretaron declaración y la madre del menor manifestó que su expareja le confesó que él «lo había hecho» en referencia a la muerte del pequeño. Previamente, la representante de la Fiscalía explicó a los miembros del jurado, que acusa a ambos procesados de un delito de asesinato y de dos delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar, que solicita para ellos una pena de 28 años y siete meses de prisión.

En este sentido, indicó que considera a los acusados como autores materiales de asesinato si bien especificó que la madre lo es en su condición de «garante» tras hacer «una dejación de funciones» en su obligación legal de evitar cualquier riesgo para la vida de su hijo. A ese postulado se ha adherido la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, quien posee la tutela del otro hijo de la encausada. De otra parte, la acusación particular que ejerce el padre biológico del menor pidió la prisión permanente revisable para ambos acusados «al no tener claro» quién fue el autor material de los hechos.

Por su lado, la defensa del acusado sostuvo que la muerte del menor podría ser «accidental» y que su representado no estaba en el lugar de los hechos a la hora que se produjeron las lesiones que conllevaron a la muerte según la pericial forense. Por ello, indicó que su cliente está siendo utilizado «cabeza de turco» para cargar con la culpabilidad de la muerte del menor.