Luz verde del Parlamento al decreto para agilizar ayudas a municipios por emergencias

El Parlamento andaluz dio luz verde ayer en el Pleno al decreto aprobado por el Ejecutivo andaluz para agilizar las ayudas a municipios en ... caso de emergencias y catástrofes.

La norma, que fue convalidada solo con el apoyo del PP-A y el rechazo del resto de grupos, permitirá a la Junta anticipar pagos a las entidades locales para atender con rapidez las consecuencias de fenómenos naturales adversos. El decreto contempla también la posibilidad de crear dos viceconsejerías en una misma consejería para dar respuesta a determinadas situaciones excepcionales por emergencias.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, fue el encargado de defender en el Pleno el decreto y resaltó que viene a reforzar la capacidad de respuesta del Gobierno andaluz ante situaciones de urgencia, ya que hasta ahora sólo podía aplicarse de forma excepcional y temporal.

El parlamentario del PSOE-A Mateo Javier Hernández criticó que se aproveche «la excusa de la dana para modificar otras cuestiones que no tienen nada que ver con las emergencias climáticas ni con la ayuda a los municipios».

El parlamentario de Vox Benito Morillo afirmó que el texto «manosea las catástrofes naturales con el objetivo de legislar por decreto», mientras que el representante de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, señaló que «solo es propaganda electoral». Por último, el diputado del PP-A José Ricardo García, destacó que la norma permite «anticipar y agilizar» las ayudas en emergencias.