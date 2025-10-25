Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de chubascos que podrían ser intensos a partir de las 14.00 horas

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:56

Comenta

La borrasca 'Benjamín' se aleja hoy de la Península, donde solo habrá avisos por lluvia en Salamanca y Cáceres, con precipitaciones de hasta 40 litros. ... Sábado pues de estabilidad -y de calor con máximas de hasta 32 grados en Granada- con pocos sobresaltos meteorológicos en nuestro país. Sin embargo, no se confíen. La tregua durará bien poco. Unas horas en el caso de Andalucía. La agencia estatal Aemet ha activado avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en dos provincias de la comunidad cara a mañana. Así, este domingo se esperan acumulados de hasta 15 litros en una hora en puntos de Cádiz y Huelva. La advertencia estará vigente a partir de las 14.00 horas en el litoral gaditano y onubense así como en el área de Andévalo y Condado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  3. 3 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  6. 6 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  7. 7 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  8. 8 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  9. 9 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  10. 10 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias

Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias