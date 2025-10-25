Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias

La borrasca 'Benjamín' se aleja hoy de la Península, donde solo habrá avisos por lluvia en Salamanca y Cáceres, con precipitaciones de hasta 40 litros. ... Sábado pues de estabilidad -y de calor con máximas de hasta 32 grados en Granada- con pocos sobresaltos meteorológicos en nuestro país. Sin embargo, no se confíen. La tregua durará bien poco. Unas horas en el caso de Andalucía. La agencia estatal Aemet ha activado avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en dos provincias de la comunidad cara a mañana. Así, este domingo se esperan acumulados de hasta 15 litros en una hora en puntos de Cádiz y Huelva. La advertencia estará vigente a partir de las 14.00 horas en el litoral gaditano y onubense así como en el área de Andévalo y Condado.

El pronóstico de Aemet apunta a un domingo marcado por «cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables e intensos por la tarde, cuando podrían ser localmente fuertes», señala. Y todo ello en una jornada con las temperaturas mínimas en descenso en la mitad oriental y máximas también en retroceso generalizado (Málaga registrará la temperatura más elevada, con 28 , seguida de Sevilla y Córdoba, con 27 grados). Además, se esperan intervalos fuertes de viento en el litoral mediterráneo.

Según el modelo europeo, las precipitaciones llegarán durante las primeras horas del domingo, previsiblemente por el Estrecho

Como detallan desde el portal especializado Meteored, un chorro polar más ondulado ha favorecido la expansión de un anticiclón por el Atlántico. Esta configuración -explican- favorece el descolgamiento de una vaguada por el flanco oriental de las altas presiones, que en las próximas horas irá cruzando España. «Dicha onda interactuará con una masa de aire subtropical muy húmeda procedente del Atlántico y ello hará que se reactive un frente sobre nuestra vertical, que repartirá lluvias en amplias zonas. Este episodio afectará a Andalucía el domingo, devolviendo a la comunidad las lluvias y el ambiente más otoñal, tras un sábado que se espera muy cálido y con temperaturas que podrían superar los 30 ºC», revelan.

Según el modelo europeo, las precipitaciones llegarán durante las primeras horas del domingo, previsiblemente por el Estrecho, «registrándose los primeros chubascos al sur de la provincia de Cádiz», sostienen desde Meteored. Y agregan: «A lo largo de la mañana, dicha inestabilidad se irá extendiendo por la provincia y, de cara al mediodía, los aguaceros descargarán en la Sierra y el Andévalo de Huelva, aunque de forma débil y sin grandes acumulados». Tras ello -según su pronóstico-, las lluvias se irán trasladando hacia la costa onubense y, de forma simultánea, el sistema frontal repartirá chubascos sobre Sierra Morena, «donde se esperan los mayores acumulados entre las provincias de Córdoba y Jaén, superando los 20 l/m2», adelantan.

El lunes, más avisos

El lunes, la previsión apunta por ahora a un escenario muy similar. Aemet prevé en Andalucía «cielos nubosos o muy nubosos, con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas, más probables e intensos por la tarde y en las sierras». Cádiz y Huelva volverán a estar en aviso amarillo por lluvias a partir de las 14.00 horas.

«La última salida del modelo europeo apuesta por la continuación del episodio de cara al lunes, incluso intensificándose en la madrugada, sobre todo en la provincia de Huelva. Los aguaceros podrán acumular más de 15 litros en poco tiempo en el interior, en las proximidades de los municipios de Valverde del Camino, o Beas. A las 8 de la mañana, se desplazarán hacia la costa, dejando en la capital más de 10 l/m2», plantean desde Meteored.

Los expertos de este portal apuntan a que las precipitaciones también podrían ser significativas el lunes al sur de Sevilla o Cádiz, «con chubascos que irán a menos a medida que avance la jornada». «En el extremo este, las lluvias se intensificarán en Almería al mediodía y cara a las horas centrales del día habrá chubascos ocasionales e intermitentes en amplias zonas de la comunidad», sostienen.

«Al final de la jornada se habrán acumulado más de 10 litros en gran parte de Andalucía, dejando las cantidades más cuantiosas en la provincia de Huelva, donde en el sur del Andévalo se esperan superar los 30 litros», cuantifican. Otros registros significativos se esperan en el oeste de Sevilla, con más de 20 litros, en la Campiña de Jaén y en la provincia de Córdoba, dodne podrían descargar más de 25 litros según Meteored.

Además, tras el frente llegará una masa de aire más fresca a la región, con descensos de más de 5 ºC en capitales como Sevilla o Jaén.