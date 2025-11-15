Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»

Fin de semana de meteorología revuelta en Andalucía. La comunidad vuelve a estar bajo la influencia de intensas lluvias, que afectarán especialmente este sábado a ... tres provincias. Así, la agencia estatal (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja en Huelva (desde las 11.00), Sevilla (desde las 14.00) y Cadiz, la última de momento en sumarse a este mapa a partir de las 16.00. El organismo espera acumulados de hasta 30 litros en una hora y de hasta 70 litros en 12 horas. Las zonas más afectadas por fuertes precipitaciones serán Andévalo y Condado, el litoral onubense, la campiña sevillana y la campiña y el litoral de Cádiz. El resto de provincias -salvo Almería y Jaén- también estarán afectadas por diferentes avisos amarillos por lluvia, tormenta, viento o fenómenos costeros. «Para hoy se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas diversas zonas de Andalucía salvo en el extremo oriental, acompañadas localmente de tormentas. También tendremos rachas de viento puntualmente muy fuertes» indican desde Aemet.

Durante la segunda mitad del día se esperan chubascos tormentosos que se desplazarán de oeste a este

Como explican desde el portal especializado Meteored, la región estará afectada por una borrasca satélite formada al sur de Claudia. «Esta baja secundaria llevará asociados un frente cálido y otro frío, que reactivarán las lluvias en el cuadrante suroeste peninsular. A ello se sumará la influencia del aire frío en altura, favoreciendo la convección». Ello hará que este sábado sea una jornada pasada por agua en Andalucía y Extremadura. «El modelo europeo prevé acumulados superiores a 15 l/m2 de manera generalizada en ambas comunidades. En la provincia de Cádiz, Sierra Morena y los Montes de Málaga, podrían caer más de 40 l/m2 a lo largo de la jornada, con un máximo pluviométrico superior a 50 l/m2 en Grazalema», detallan desde Meteored.

Rachas de viento de hasta 70 kilómetros

Para este sábado Aemet anuncia en la región «cielos muy nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas generalizadas, persistentes en amplias zonas». Durante la segunda mitad del día se esperan chubascos tormentosos que se desplazarán de oeste a este, «siendo localmente fuertes, o incluso muy fuertes en algún punto», señala el organismo. Además, el pronóstico apunta a «rachas ocasionalmente muy fuertes en el tercio occidental y en las sierras». En Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla se han activado avisos de nivel amarillo por viento de hasta 70 kilómetros por hora. Además, en Cádiz y Huelva la advertencia se extiende a fenómenos costeros por viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinado del oeste de 4 a 5 metros.

Las tormentas también podrán ser protagonistas esta jornada. Aemet mantiene avisos también de nivel amarillo por este fenómeno en todas las provincias exceptuando a Jaén y a Almería. Y advierte: «no se descarta la formación de algún tornado».

En este contexto, la Aemet ha recordado que la Junta mantiene activo el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0. Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido o de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informará debidamente a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Por su parte, ante este episodio de inestabilidad, el consejero Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga en todo momento las recomendaciones del 112.