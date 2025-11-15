Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»

La Agencia Estatal de Meteorología prevé acumulados de hasta 30 litros en una hora en puntos de la comunidad

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Fin de semana de meteorología revuelta en Andalucía. La comunidad vuelve a estar bajo la influencia de intensas lluvias, que afectarán especialmente este sábado a ... tres provincias. Así, la agencia estatal (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja en Huelva (desde las 11.00), Sevilla (desde las 14.00) y Cadiz, la última de momento en sumarse a este mapa a partir de las 16.00. El organismo espera acumulados de hasta 30 litros en una hora y de hasta 70 litros en 12 horas. Las zonas más afectadas por fuertes precipitaciones serán Andévalo y Condado, el litoral onubense, la campiña sevillana y la campiña y el litoral de Cádiz. El resto de provincias -salvo Almería y Jaén- también estarán afectadas por diferentes avisos amarillos por lluvia, tormenta, viento o fenómenos costeros. «Para hoy se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas diversas zonas de Andalucía salvo en el extremo oriental, acompañadas localmente de tormentas. También tendremos rachas de viento puntualmente muy fuertes» indican desde Aemet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  3. 3 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  4. 4 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  7. 7 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  8. 8 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  9. 9

    El Unicaja elige a Augustine Rubit
  10. 10 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»

Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»