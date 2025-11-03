Llegan nuevas lluvias a Andalucía: Aemet advierte de «chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas»
La Agencia Estatal de Meteorología eleva a un 100% la posibilidad de precipitaciones el miércoles en municipios de Málaga, Huelva, Sevilla, Cádiz o Córdoba
Málaga
Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:53
Tras la inestabilidad de las últimas jornadas, este primer lunes de noviembre será -en líneas generales- un día de transición en España, con las altas ... presiones tendiendo a ascender de latitud y poniendo rumbo al interior del continente europeo. Sin embargo, no guarden los paraguas. Puede que los necesiten a mitad de semana. «Tenemos por delante una semana pasada por agua en la mayor parte del país. Varios frentes atlánticos dejarán a su paso lluvias localmente intensas en varias comunidades, donde podrían registrarse más de 100 litros», avisa Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored.
«Un sistema frontal cruzará la Península de oeste a este. Este fenómeno se verá reforzado por una vaguada en altura y por un río de humedad que llegará desde el Atlántico. Los mapas muestran lluvias intensas en el oeste de Andalucía»
Samuel Biener
Investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored
«Los modelos muestran que el sistema frontal cruzará la Península de oeste a este. Este fenómeno se verá reforzado por una vaguada en altura y por un río de humedad que llegará desde el Atlántico. Ante ello, los mapas muestran lluvias intensas en Galicia, extendiéndose a Castilla y León, Extremadura, comunidades cantábricas, extremo occidental de Castilla-La Mancha y oeste de Andalucía en la jornada del miércoles», afina este experto.
En el ecuador de la semana, pues, los chubascos regresarán a la comunidad. Para el miércoles Aemet apunta a «cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a partir del mediodía, más intensas en la mitad occidental donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas», señala el organismo estatal. Solo el extremo oriental se libraría de momento de las lluvias. Por contra, en municipios de Málaga, Huelva, Sevilla, Córdoba o Cádiz la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas asciende al 100%.
En cuanto a las temperaturas, seguirán similares a las de las últimas jornadas. Las máximas oscilarán entre los 23 y los 26 grados que alcanzarán en Sevilla o Granada. Las mínimas, se moverán entre los 12 y los 18 grados de Málaga o Cádiz. El viento irá tendiendo a componente sur con intervalos fuertes durante la tarde y rachas ocasionalmenate muy fuertes en la mitad occidental.
