Llegan nuevas lluvias a Andalucía: Aemet advierte de «chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas»

La Agencia Estatal de Meteorología eleva a un 100% la posibilidad de precipitaciones el miércoles en municipios de Málaga, Huelva, Sevilla, Cádiz o Córdoba

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:53

Tras la inestabilidad de las últimas jornadas, este primer lunes de noviembre será -en líneas generales- un día de transición en España, con las altas ... presiones tendiendo a ascender de latitud y poniendo rumbo al interior del continente europeo. Sin embargo, no guarden los paraguas. Puede que los necesiten a mitad de semana. «Tenemos por delante una semana pasada por agua en la mayor parte del país. Varios frentes atlánticos dejarán a su paso lluvias localmente intensas en varias comunidades, donde podrían registrarse más de 100 litros», avisa Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored.

