El litoral de Almería registra cinco réplicas tras un terremoto de magnitud 4,2 sentido en Málaga

El litoral de Almería ha registrado cinco réplicas después del terremoto de magnitud 4,2 detectado a las 22.38 horas de este miércoles en ... Alborán Norte, según recoge el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El IGN ha indicado que el terremoto ha tenido una profundidad de dos kilómetros bajo el nivel del mar, con réplicas entre las 23.08 horas del miércoles y las 6.12 horas de este jueves. Las magnitudes han oscilado entre 1,6 y 2,5 en la escala local (mbLg), incluida una de magnitud 1,8 registrada en Balanegra a las 23.34 horas y a 14 kilómetros de profundidad.

El seísmo se ha sentido con intensidad III-IV en Las Cabañuelas, en Vícar; San Agustín, en El Ejido; y Venta Gaspar, en Almería, mientras que más de una treintena de núcleos de la provincia han llegado a registrar intensidad III, entre ellos Adra, Almerimar, Balanegra, Roquetas de Mar, Costacabana, Benahadux, Dalías, Huércal de Almería, Níjar o La Mojonera.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha señalado que no constan daños personales ni materiales, aunque el seísmo ha sido ampliamente percibido por la población en buena parte del litoral e incluso en distintos puntos de las provincias de Granada y Málaga.