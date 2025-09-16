La lista de espera quirúrgica fuera de plazo se reduce un 56,7% en seis meses

La lista de espera quirúrgica fuera de plazo se redujo en 56,7% en el último semestre con 30.074 pacientes menos, según los ... datos ofrecidos ayer por la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de estas listas.

La Consejería resaltó la evolución positiva de las mismas desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria en enero de 2024, junto al plan específico para consultas externas en enero de 2025.

Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica.

La Consejería resalta el «esfuerzo» realizado que le ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%. Además, la demora media para estas intervenciones ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose de esta forma en 42 días.

Por otra lado, la demora media en consultas externas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se situó el pasado mes de junio en 127 días, lo que supone 23 días menos que en diciembre de 2024 cuando arrancó el plan y se situaba en 150 días.

El número total de pacientes pendientes ha bajado también en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000, según el balance de la Consejería que dirige Rocío Hernández, que argumenta que ha sido posible gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas, además de haberse aumentado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año.

Por provincias, los avances son especialmente notables en Sevilla, con más de 7.000 pacientes menos en espera y una demora media que baja de 135 a 98 días; en Cádiz, con 6.700 pacientes menos y una reducción de la demora de 159 a 116 días. Sobresale también la provincia Málaga que, pese a un ligero incremento en los pacientes pendientes, la demora media baja de 98 a 81 días, consolidándose como la más baja de Andalucía.