El líder oleícola mundial califica la decisión de Trump de «varapalo» Los aranceles de EE UU preocupan al olivar andaluz. / A. P. El gigante Dcoop alerta de que si Madrid y Bruselas no revierten la situación el aceite de oliva y la aceituna de mesa española «estarán en desventaja» AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 4 octubre 2019, 10:11

La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles que en España afectarán sobre todo a productos exportados con un valor de hasta 1.000 millones de euros, entre los que se incluye el aceite de oliva, las aceitunas, vino, quesos o productos aeronáuticos, ha inundado de preocupación a sectores tan importantes como el del olivar, del que viven más de 25.000 familias en Andalucía. Por este motivo, tanto los productores, a través de las asociaciones agrarias, como la industria oleícola no dudaron ayer en expresar la enorme inquietud que ha generado el anuncio realizado por la Administración de Donald Trump, después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) haya autorizado a EEUU a imponer aranceles por importe de 7.500 millones de dólares (6.839 millones de euros) a productos de la Unión Europea (UE) en respuesta a las subvenciones supuestamente ilegales de las que se ha beneficiado durante años el fabricante aeronáutico Airbus. Los aranceles se aplicarán desde el 18 de octubre son del 10% a productos de aviación civil y del 25% a productos agrícolas.

Para el mayor productor oleícola mundial, el gigante agroalimentario Dcoop, se trata de un «varapalo tremendo», dijo ayer el director general del grupo Rafael Sánchez de Puerta, a quien llama poderosamente la atención que los aranceles no sean a productos de la UE, sino a productos de los distintos países. «Afecta al aceite de oliva y la aceituna de mesa españoles, pero no los de otros países como Italia, Grecia y Portugal, lo que nos coloca en una situación de desventaja que no podemos entender de ninguna manera y mucho menos que ello ocurra en el seno de un mercado único como es la Unión Europea».

Para el directivo de Dcoop, empresa que factura unos 1.000 millones anuales, exporta a Estados Unidos unos 140 millones al año (35.000 toneladas de aceite de oliva y 7.000 de aceituna de mesa), EEUU es el primer país importador de aceite de oliva fuera de los países productores y casi la mitad de lo que importa lo hace de España.

En el caso del aceite de oliva la imposición afectará al aceite de oliva envasado y no al granel. Sin embargo, según Sánchez de Puertas, el volumen de aceite de oliva envasado que se deje de vender en EEUU «cambiará la oferta en los demás mercados y ello influirá sobre todo. Ya lo vivimos cuando se impusieron los aranceles a la aceituna negra, que afectó absolutamente a todas las variedades». En la campaña 2016/17, España exportó al mercado estadounidense unas 74.000 toneladas de aceite de oliva a granel y en torno a unas 55.000 envasado.

Desajustes entre países

Sánchez consideró que ahora lo que toca es presionar a la Administración española y a Bruselas «porque de ninguna manera esto puede ser una propuesta definitiva. Debe cambiarse y corregir la situación. La UE no puede permitir estos desajustes entre los Estados, porque si no tendremos una Unión Europea cada vez mas desmembrada», declaró.

En el caso de la aceituna de mesa española, que ya tiene la experiencia de los aranceles a la aceituna negra, las exportaciones españolas a Estados Unidos suman unos 45,5 millones de euros de pérdida desde 2018, según la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA).

En Andalucía existen más de 830 almazaras dedicadas a la elaboración de aceite de oliva y 182 entamadoras, que elaboran aceituna de mesa, lo que habla por si sólo de la importancia de ambos sectores para la economía andaluza.

Para Asaja, la noticia supone un nuevo jarro de agua fría para productores y exportadores agroalimentarios, algunos de los cuales ya están sufriendo la imposición de aranceles unilaterales, en concreto a la aceituna negra, que ha supuesto un recorte muy significativo de las exportaciones españolas de aceituna al mercado estadounidense. Para esta organización agraria, España, junto con Francia será el país más afectado por este gravamen porque entre las producciones penalizadas se encuentran el aceite de oliva, el vino, las frutas y hortalizas, los quesos y la aceituna de mesa.