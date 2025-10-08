La Ley de Vivienda sigue adelante en el Parlamento pese al rechazo de la oposición

El Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía ha superado hoy el debate a la totalidad en el Pleno del Parlamento y seguirá a partir ... de ahora su tramitación en comisión parlamentaria, donde comparecerán los agentes sociales y los grupos parlamentariosque podrán plantear enmiendas parciales.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido la norma en su intervención parlamentaria y ha puesto de relieve que «la vivienda nunca sea motivo de confrontación», abogando por «trabajar con diálogo, esfuerzo y escucha activa por un reto común que nos atañe a todo como el derecho a la vivienda».

Rocío Díaz ha afirmado que el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía reforzará las políticas puestas en marcha por el Gobierno andaluz desde 2019 y ha subrayado que «permitirá crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler».

En su comparecencia ha destacado que «se trata de una ley que nace del diálogo con el sector y los agentes sociales implicados con una elevada participación en su elaboración, con 605 alegaciones recibidas de las que se han aceptado un 80%». A su juicio, «esto demuestra la voluntad de diálogo y mano tendida de este Gobierno que continuará durante su tramitación en sede parlamentaria».

La titular de Fomento ha expuesto que la solución está en aumentar la oferta de vivienda protegida con precios asequibles frente a medidas intervencionistas, además de generar seguridad jurídica, lo que permitiría poner miles de viviendas en el mercado.

Rocío Díaz ha asegurado que actualmente hay un déficit de 90.000 viviendas en Andalucía, según el Banco de España, lo que ha considerado «una brecha que únicamente se puede atajar poniendo más viviendas en el mercado si no queremos que los precios sigan creciendo».

La parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez ha criticado en el debate esta ley que ha calificado de «ideológica y que se coloca del lado de los especuladores, además de no solucionar absolutamente nada, ya que sólo es humo y una oportunidad fallida y perdida», ha argumentado.

Vox ha expresado su rechazo al proyecto de ley por estar «vacío de compromiso», mientras que Adelante Andalucía cree que «no aporta soluciones a los graves problemas que en materia de vivienda sufre la mayoría social de Andalucía, crea problemas nuevos y multiplica los estragos de los existentes».

Adelante Andalucía sostiene que esta ley «está fuera de la realidad y promueve el pelotazo urbanístico, mientras que el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha lamentado que los grupos de la oposición se hayan puesto de acuerdo para »intentar derrumbar esta ley positiva para avanzar en la solución del problema de la vivienda«.