Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finca ecológica con cultivos de cítricos en la provincia de Sevilla. JOSÉ LUIS PIEDRA

La Ley de Producción Ecológica aspira a afianzar el liderazgo andaluz en el sector

La nueva norma aprobada por el Parlamento fomentará el consumo de estos productos y mejorará su comercialización

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma en contar con una ley de impulso y promoción de la producción ecológica, una norma pionera ... en España que abrirá el camino a otras regiones en esta materia y que tiene como objetivo consolidar el liderazgo andaluz en estos productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  7. 7 Juzgan (por segunda vez) a los dos acusados del atropello mortal a un joven tras una pelea en Benalmádena
  8. 8 ChatZBE: pregunta a nuestra IA por la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  9. 9 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  10. 10

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Ley de Producción Ecológica aspira a afianzar el liderazgo andaluz en el sector

La Ley de Producción Ecológica aspira a afianzar el liderazgo andaluz en el sector