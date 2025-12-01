La Ley de Producción Ecológica aspira a afianzar el liderazgo andaluz en el sector

Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma en contar con una ley de impulso y promoción de la producción ecológica, una norma pionera ... en España que abrirá el camino a otras regiones en esta materia y que tiene como objetivo consolidar el liderazgo andaluz en estos productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

La ley pretende fomentar la producción, el consumo y la comercialización de esta actividad ecológica en el sector agroalimentario andaluza, motor de la economía andaluza. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, afirmó que «esta nueva ley refuerza las producciones ecológicas y certificadas y a sus productores y va a suponer un antes y un después en el apoyo a este sector.

El consejero subrayó que «la norma va a fomentar el consumo de estos productos entre la población, mejorará su comercialización y fortalecerá un modelo productivo más sostenible y competitivo, rebajando la huella de carbono del sector». Ramón Fernández-Pacheco puso de relieve que «la producción ecológica está en el punto de mira de todos los productores y mercados y los consumidores son cada vez más exigentes en esta materia y tienen más en cuenta el cuidado del medio ambiente, por lo que el avance de este sector no permitirá poder ser más competitivos en los mercados exteriores».

La ley aboga por la priorización de estos alimentos en los contratos que firmen las administraciones públicas ligados a servicios de hostelería, catering y restauración. En esta medida se incluyen las contrataciones de suministro alimentario para centros públicos, especialmente los vinculados con los servicios educativos, sanitarios y sociales.

La norma apuesta también por potenciar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento al sector de producción ecológica, involucrando a las universidades y centros tecnológicos de Andalucía en esta labor clave para su desarrollo.

Además, se prevén ayudas para la promoción y fomento de esta producción, con incentivos en puntos de venta o bonificaciones como el abono del 50% de los servicios facultativos veterinarios para las explotaciones ganaderas ecológicas.

Asimismo, se contempla el desarrollo de campañas de información y difusión de productos ecológicos, así como la creación de una red andaluza de municipios con mercados locales ecológicos para potenciar sus ventas.

La Junta subraya la alta y activa participación en la elaboración de la ley de las diferentes instituciones, asociaciones, organizaciones empresariales, agentes económicos y sociales que conforman al sector como organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias, organizaciones de consumidores, sindicatos y la Confederación de Empresarios de Andalucía, entre otros.

En este sentido, el texto finalmente aprobado en la Cámara autonómica, solo con el apoyo del PP-A, el rechazo de Vox y la abstención del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, ha incorporado más del 60% de las aportaciones recibidas en los procesos de información pública y audiencia junto a las observaciones del Consejo Consultivo.