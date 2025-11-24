La ley de ciencia potenciará la excelencia y calidad en la innovación e investigación en Andalucía

Andalucía contará con una nueva ley de ciencia que potenciará la calidad y la excelencia en el sistema innovador e investigador de la comunidad, ... además de impulsar su proyección internacional, entre otros objetivos.

Son algunos de los objetivos prioritarios de la nueva norma a la que acaba de dar luz verde el Gobierno andaluz y que ha sido ya remitida al Parlamento para su debate y aprobación definitiva con la aspiración de abrir a la sociedad la ciencia, la tecnología y la innovación, así como mejorar la gobernanza del sistema andaluz del conocimiento.

En la ley destaca la activación del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que reconocerá a los agentes más destacados de la comunidad científica de Andalucía mediante una certificación oficial basada en indicadores objetivos, medibles e internacionalmente homologables que les reconozca como entidades excelentes en este ámbito.

Este sistema destinado a fomentar la excelencia en la investigación prevé la creación de estructuras que potencien y mejoren la colaboración multidisciplinar e interdisciplinar en el sector, además de propiciar una estrecha vinculación con los sectores productivos para la transmisión y desarrollo real de sus conocimientos y avances.

La Junta se propone con la norma favorecer y potenciar la relación entre el sistema de educación superior y el tejido empresarial impulsando las denominadas las unidades de Innovación Abierta. Se trata de agentes del sistema andaluz del conocimiento que estarán constituidos por una universidad o un organismo público de investigación junto a una o varias empresas con el objetivo de promover un desarrollo colaborativo sobre líneas de investigación innovadoras y desarrollo experimental en Andalucía.

Asimismo, se fomentarán las unidades I+D+I de empresas, que serán estructuras de investigación que se dedicarán al desarrollo experimental y estarán orientadas a satisfacer las necesidades y aspiraciones de dichas empresas.

La internacionalización es otro de los grandes retos de la norma, ya que la Junta considera una necesidad aumentar la visibilidad de la ciencia en el exterior para que transcienda fronteras y sea capaz de exportar innovación, atraer talento a la comunidad en el ámbito de la investigación y estar además presente en los órganos de referencia internacionales.

El texto normativo otorga un papel destacado a la investigación biomédica de excelencia, que en los últimos años se ha implementado a través de un sistema con un trabajo de vanguardia desarrollado por fundaciones, institutos de investigación y centros temáticos.

Además, se incorpora la nueva figura del personal tecnólogo para el diseño de productos y se apoyará el talento innovador fuera de Andalucía con la creación de la comunidad del personal investigador andaluz en el exterior.

La nueva ley, que ha sido consensuada con los representantes del sistema andaluz del conocimiento, el Consejo Andaluz de Universidades y los agentes económicos y sociales, viene a renovar la antigua norma de 2007 para adecuarla a la realidad científica e investigadora actual.