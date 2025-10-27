Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en el Parlamento. SUR

La Junta subirá un 12% el presupuesto para la dependencia que alcanzará los 2.610 millones en 2026

  ·

Carolina España subraya el récord alcanzado en personas beneficiarias, con 311.672 usuarios y 472.375 prestaciones

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:17

Comenta

El Gobierno andaluz incrementará su presupuesto destinado a la dependencia en un 12% con una partida que alcanzará los 2.610,6 millones de euros ... para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) para el próximo año, según avanzó hoy en el Parlamento andaluz la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

