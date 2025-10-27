La Junta subirá un 12% el presupuesto para la dependencia que alcanzará los 2.610 millones en 2026

El Gobierno andaluz incrementará su presupuesto destinado a la dependencia en un 12% con una partida que alcanzará los 2.610,6 millones de euros ... para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) para el próximo año, según avanzó hoy en el Parlamento andaluz la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

La también portavoz del Ejecutivo adnaluz puso de relieve en su intervención en comisión parlamentaria que que se trata de «la mayor apuesta por proteger a las personas vulnerables que ha hecho Andalucía».

La consejero destacó que la gestión de la Junta en esta materia ha permitido alcanzar un récord en personas beneficiarias, con 311.672 usuarios y 472.375 prestaciones y criticó al Goberno de España al que acusó de «no cumplir ni apostar por la dependencia, ya que que no aporta ni el 30% de lo que debería, que es el 50% según recoge el Pacto de Estado para la Dependencia», sostuvo.

A su juicio, «esa es la diferencia, el Gobierno de Juanma Moreno arrimando el hombro porque el Gobierno de España no aporta siquiera lo que le corresponde». Carolina España resaltó que la dotación presupuestaria para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha crecido hata un 120% respecto a 2018, pasando de 1.186,8 millones de euros a más de 2.600 millones que permitirán que se sigan incorporando personas al sistema, se mantenga el sector y se creen nuevas plazas.

En este balance de la dependencia, la consejera destacó también que en los últimos siete años hay 99.000 personas más atendidas más, lo que supone un 46,8% más, con 193.000 prestaciones más que en 2018, con un incremento del 69%.

Por último, la responsable autonómica de Economía puso en valor el esfuerzo dle Gobierno de Juanma Moreno que «ha desplegado una apuesta total y absoluta por las políticas sociales, como la dependencia, educación y sanidad, para fortalecer el Estado del Bienestar desde 2019», recalcó.