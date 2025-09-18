La Junta sensibilizará a los jóvenes sobre la violencia de género digital

La Junta de Andalucía impulsará un plan de sensibilización y formación dirigido a jóvenes, familias y profesionales con el objetivo de hacer frente a la ... creciente violencia de género digital que afecta especialmente a las mujeres más jóvenes y adolescentes.

Así lo anunció ayer la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que avanzó que dicha iniciativa incluirá el lanzamiento de una campaña de prevención de la violencia de género en la adolescencia y la juventud, un programa formación a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado y un plan formativo para el personal del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).

El Gobierno andaluz prevé que todas estas actuaciones se desarrollen durante este último cuatrimestre del año una vez que se ha hecho balance de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género celebradas hasta ahora, en las que «se han arrojado una preocupación generalizada por la cada vez mayor incidencia de la violencia de género digital o ciberviolencia de género entre adolescentes y jóvenes», precisó la consejera.

Según Loles López, «es una situación que nos preocupa y en la que venimos trabajando desde el inicio de legislatura y ahora damos un paso más con este plan». La consejera puso de manifiesto que «la realidad actual en la que la población joven accede a edades cada vez más a edades tempranas a los dispositivos móviles y las redes sociales, incluido el contenido pornográfico».

Para luchar contra ello, la responsable andaluza en materia de violencia de género indicó que se desarrollarán antes de final de año varias iniciativas como una campaña dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años para prevenir la violencia digital que comenzará el próximo mes de octubre.

A su juicio, «se trata de una acción de sensibilización y concienciación que se hará con su propio lenguaje y en redes sociales, que es donde se mueven, y con un formato innovador para que los mensajes tengan efecto».

La Consejería de Inclusión Social contempla en este plan también un programa de formación específico sobre la violencia de género digital dirigida a las familias a través de las Ampa «porque muchas veces padres y madres no son conscientes del acoso que pueden estar sufriendo sus hijas y es fundamental que puedan detectarlo y saber cómo actuar», arguyó la consejera.

La Consejería que dirige Loles López ha elaborado además un plan de formación para detectar y actuar ante la violencia de género digital dirigido al personal de los servicios especializados en atención a las víctimas de la violencia de género.

Esta formación está dirigida al personal de los Centros Provinciales de la Mujer, los Centros Municipales de Información a la Mujer y de los servicios especializados que trabajan en primera línea con mujeres y menores víctimas violencia de género.

Este plan de la Junta contra la ciberviolencia de género da continuidad a otras campañas como la titulada 'Empieza con un mensaje y termina con una vida', 'Lo que quieras saber del sexo, que no te lo enseñe el porno', así como el desarrollo de la app 'Iguales en Igualdad'.