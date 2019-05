LA JUNTA 'ENS ROBA' El malagueñismo de pro ha tenido el centralismo sevillano como excusa de todos nuestros males CRISTÓBAL VILLALOBOS Miércoles, 29 mayo 2019, 00:02

Si el nacionalismo catalán ha tenido el 'Espanya ens roba' como fingido agravio perpetuo con el que cohesionar a sus seguidores, el malagueñismo de pro ha tenido al centralismo sevillano como excusa de todos nuestros males. Un la Junta 'ens roba' que, salvando un contexto político lejanísimo con el catalán, ha servido para que Paco de la Torre pueda disculpar la inoperancia municipal en proyectos que se retrotraen al siglo pasado. La Málaga inacabada, con el Guadalmedina o esos Baños del Carmen como ejemplo de cuando las administraciones se empeñan en sabotear al enemigo a costa del ciudadano. Que si el metro, que si la Trinidad, que si Repsol... Ya saben. Lo peor del lamento malacitano, de «la culpa es de Sevilla» es que, en buena parte, es verdad, como también es verdad que desde la Casona del Parque se han saboteado algunos proyectos autonómicos. Más de sesenta veces culpó a la Junta el alcalde de la Torre, durante el debate con el candidato socialista que este diario organizó junto a 101 TV.

Pero en el próximo debate, por primera vez en nuestra democracia, el principal argumento defensivo del Alcalde habrá dejado de tener vigencia. Lo no hecho será exclusivamente responsabilidad del Partido Popular, que gobernará Junta, Diputación y Ayuntamiento. Un momento histórico para Málaga, según Bendodo. Esperemos que la eficaz colaboración mostrada al afrontar la situación del PTA y del metro no sea solo un espejismo preelectoral y no acaben peleándose también entre ellos.

La provincia de Málaga se ha convertido en uno de los principales feudos del Partido Popular, lo que devengará en mayor proyección e influencia de los dirigentes malagueños en Sevilla y en Madrid, pues apuntalan a un partido en barrena, aguantando un empuje socialista que parecía hasta ahora irrefrenable.

Lo bueno de las elecciones municipales es que hay más de un ganador, solo hay que interpretar los datos según nos convenga. En Andalucía, al final, ganaron los dos grandes partidos tradicionales, que se reparten el poder a costa del resto. Una vuelta clara al bipartidismo que fortalece sobre todo a Moreno, que se veía solo, y a Pedro Sánchez, que se arroga la victoria socialista y va a imponer una renovación que consiste en colocar a su gente en los puestos de importancia. Susana ha ido a hablar con el Presidente para pedirle una tregua, y alguna diputación para los suyos.

Decía Javier Marías hace unos meses que «España se ha convertido en uno de los países más ridículos del planeta». Si aceptamos la máxima, fácil de creer si leemos las noticias todos los días, podemos aceptar la parte de ridiculez que nos toca: 2.480 personas votaron en nuestra comunidad a la lista para las elecciones europeas de Puigdemont, mientras que 2.827 hicieron lo propio con la encabezada por ERC y Bildu. Para estos andaluces parece que también 'Espanya ens roba' a nosotros. Lo mismo habrá que traspasarle a Madrid la responsabilidad de lo inacabado dentro de cuatro años, cuando el Alcalde vuelva a ganar las elecciones.