La Junta rendirá cuentas sobre los incendios al concluir el periodo de riesgo

El Gobierno andaluz no comparecerá en el Parlamento para rendir cuentas sobre los incendios forestales que afectan a la región hasta que no concluya el ... periodo de máximo riesgo, que coincide con el final del verano, entre otras causas porque no es el momento adecuado y la situación que vive Andalucía con los fuegos no es comparable a la del resto de España.

Así lo puso de relieve ayer el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable de autonómico emergencias y del Plan Infoca, Antonio Sanz, que aseguró que «en cuanto se den las circunstancias comparecerá a petición propia» en la Cámara para dar explicaciones sobre los incendios registrados en Andalucía este verano.

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz rechazó con lo votos mayoritarios del PP-A la convocatoria de un pleno extraordinario para acoger las comparecencias de varios consejeros del Ejecutivo andaluz sobre los incendios forestales y el fuego registrado el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba, solicitud que había sido planteadas por los grupos de oposición.

Antonio Sanz afirmó que «no es serio y ni adecuado hacer un balance de los incendios cuando aún se está en plena campaña y seguimos en el periodo de peligro extremo, por lo que habrá comparecencia a petición propia llegado el momento y es lo que esperan los ciudadanos porque ahora lo que estamos haciendo es dedicarnos a extinguir incendios lo más rápidamente y de la manera más eficaz posible», subrayó.

Según el consejero, «la situación de los incendios de Andalucía y del resto de España no son comparables, ya que nosotros hemos estabilizado los incendios prácticamente en 24 horas y en otras comunidades la situación ha sido más grave y se ha tenido declarar la situación operativa 2, lo que significa que el Estado es el responsable de aportar los medios extraordinarios».

Sanz censuró a la oposición de izquierda que «no se haya enterado de que en Andalucía no hemos declarado la situación operativa 2 y no hemos pedido medios extraordinarios al Estado, que si lo tuviéramos que hacer, lo haríamos, pero no lo hemos tenido que hacer y por eso las comparecencias exigidas en el Senado a los ministros no son comparables a las del Parlamento andaluz».

La oposición se mostró muy crítica por la ausencia del Gobierno en el Parlamento por los incendios y la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, anunció que su grupo va a solicitar la constitución de una comisión de investigación en la Cámara autonómica para estudiar cómo se está gastando el dinero en la prevención de los incendios en Andalucía por parte de la Junta.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, sostuvo que la ausencia del Gobierno andaluz en el Parlamento «no entra en cabeza de nadie y ha perdido el relato en estos temas fundamentales al no comparecer a petición propia»

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lamentó la incomparecencia del Gobierno por los fuegos y el portavoz de Vox, Manuel Gavira, exigió también la presencia parlamentaria por ser un tema muy grave, mientras que el portavoz adjunto del PP-A, Pablo Venzal, consideró que no es necesaria ahora.