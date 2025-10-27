Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, este lunes en la inauguración del nuevo hospital de día intensivo de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la provincia de Sevilla María José López / Europa Press
Política andaluza

La Junta reacciona a la manifestación del domingo con una nueva oferta de diálogo a las asociaciones

El PP considera que la convocatoria fue un fracaso y critica la intervención de los partidos de la oposición

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:53

Comenta

Las reacciones a la manifestación del pasado domingo frente al Palacio de San Telmo en protesta contra la gestión de la Junta en relación con ... el programa de cribado del cáncer están evidenciado una clara diferenciación entre la respuesta institucional y el choque político. Mientras que el Gobierno andaluz ha renovado su oferta de diálogo a las asociaciones relacionadas con la lucha contra el cáncer, desde el Partido Popular han denunciado la intervención de los partidos de la oposición de izquierdas en la promoción de la protesta, que consideran fallida.

