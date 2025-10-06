La Junta publica la adjudicación definitiva de plazas de su primer CAP para la promoción y movilidad de los funcionarios

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha publicado este lunes los listados definitivos de adjudicatarios del primer concurso abierto y permanente (CAP) ... para la promoción y movilidad de los funcionarios de la Junta de Andalucía.

El nuevo modelo, puesto en marcha con el objetivo de adecuar el acceso y la provisión de puestos en la administración autonómica a los retos y necesidades del siglo XXI, se convocó el pasado mes de junio y se ha resuelto con 1.906 adjudicatarios, tal y como recuerda la Consejería en una nota de prensa.

Un total de 6.529 funcionarios solicitaron participar en las 18 convocatorias del primer CAP, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 23 de junio. En esta ocasión se ofertaron 3.257 puestos de trabajo y los participantes solicitaron finalmente 2.789 puestos diferentes. En total se recibieron 30.794 solicitudes, ya que el 60% de los participantes optó a varios puestos en las diferentes consejerías y entidades convocantes.

Los listados de adjudicatarios, que en total son 1.906, se pueden consultar en la web del Empleado Público.

El objetivo de esta nueva modalidad, recogida en el Decreto 51/2025, de 24 de febrero y regulada por la Orden de 23 de mayo de 2025 de la de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, es agilizar la movilidad del personal funcionario, facilitar su desarrollo y promoción profesional y posibilitar su acceso de forma continua, transparente a los puestos vacantes, lo que redundará también en una mayor eficiencia y especialización de los servicios públicos. Todo ello en el marco de la transformación iniciada en la Administración Pública andaluza para su modernización y adaptación a las necesidades del siglo XXI.

Excepcionalmente, el primer concurso abierto y permanente se convocó de manera simultánea en toda la Junta. En adelante, este nuevo concurso se organizará mediante una convocatoria única anual, vigente durante todo el año natural, por la que cada consejería podrá ofertar plazas vacantes un mínimo de tres veces al año, con un compromiso de resolución máximo de cuatro meses. Así, cada consejería convocará, tramitará y adjudicará los puestos adscritos a sus servicios centrales, delegaciones territoriales y agencias.

Para poder participar en el CAP, los funcionarios deben llevar al menos dos años en un mismo puesto. Igualmente, deberán permanecer en los puestos obtenidos otros dos años antes de poder volver a concursar, lo que permitirá dar más estabilidad a las plantillas y, por tanto, un mejor servicio público. Para garantizar la estabilidad en los equipos de trabajo y evitar vacantes reiteradas, los puestos adjudicados serán irrenunciables, salvo en casos excepcionales regulados normativamente.

Por primera vez en un proceso de selección y provisión de puestos de la Junta la baremación se ha realizado mediante un procedimiento automatizado a través de la aplicación SIRhUS (Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía). En colaboración con la Agencia Digital de Andalucía (ADA), la automatización de esta fase se enmarca en el compromiso del Gobierno andaluz de agilizar la resolución de la adjudicación de puestos.