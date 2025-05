La Junta pide a Montero que «ejerza de andaluza» y actualice las entregas a cuentas para «no asfixiar» a Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha pedido a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda del Gobierno Central y secretaria general ... del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, que «ejerza de andaluza» en Madrid y actualice las entregas a cuentas de las comunidades.

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, España ha exigido a Montero que «resuelva el problema que tenemos en Andalucía», ya que como ha mencionado en otras ocasiones, a la región «le faltan millones cada año por un sistema de financiación que es injusto con Andalucía».

Así, desde la Junta, ha expresado «su malestar», por lo que ha calificado como «un castigo que permanentemente estamos recibiendo del Gobierno de España».

«Otro castigo más, con la no actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Estas entregas a cuenta son los impuestos que todos los vecinos pagamos aquí, y que nos tiene que enviar; pero que, como no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE), pues no nos lo actualizan, no lo ajustan a la realidad», ha manifestado.

De este modo, ha insistido en que desde el Gobierno central «tendrían que incrementarlo», pero que al no haberse presentado los PGE, «tienen que hacer un decreto ley específico para incrementar o para actualizar estas entregas a cuenta».

Ampliar Mariú Báez

«Desde enero hasta el 30 de abril, hemos perdido ya 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros que nos corresponden a Andalucía, porque son los impuestos que se pagan en nuestra tierra, y que el gobierno no quiere actualizar las entregas a cuenta, no quiere hacer un decreto para transferir esos ingresos», ha reiterado.

Asimismo, ha sostenido que «esos ingresos», desde la Administración andaluza, lo dedicarían a «una mejor sanidad, a una mejor educación, a la dependencia, a carreteras, a los distritos en general».

«No sé si lo que pretenden es asfixiar a Andalucía, desde luego no lo van a conseguir. Si Andalucía tuviera los recursos que nos corresponde, nosotros volábamos», ha asegurado.

«A lo mejor lo que quieren es cortar las alas a esta tierra, pero esta tierra es muy grande, y desde luego desde el Gobierno andaluz no vamos a permitir que sigan sin darnos lo que nos corresponde», ha continuado aportando.

Del mismo modo, ha recordado la incidencia en los trenes de la semana pasada, en el AVE Madrid-Sevilla, el cual ha calificado como «otro nuevo caos», además de reiterar que «siempre le toca a Andalucía».

Así, ha apostillado que tanto el «problema ferriviario» como «el déficit» de financiación, «son problemas creados por el Gobierno de España, y los gobiernos estamos para solucionar los problemas y no para crearlos».