La Junta pide al Gobierno bloquear la nueva PAC por «perjudicar» al campo andaluz

La Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Agricultura que utilice todas las herramientas que estén a su disposición para bloquear la nueva PAC ... que prepara Bruselas ante los cambios propuestos por el Ejecutivo comunitario tanto en su sistema de ayudas directas como al desarrollo rural y que perjudican a los intereses del campo andaluz. Así lo puso de relieve ayer el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que consideró «fundamental que el Gobierno de España dé el cien por cien de su capacidad para bloquear esta situación que sería tan perjudicial para el campo de Andalucía».

El consejero solicitó al ministro Luis Planas que «se plante frontalmente y defienda la posición de España respecto a la propuesta de PAC que ha hecho la Comisión Europea, ya que es el momento de que el Gobierno actúe para bloquearla y plantee una alternativa», arguyó.

Ramón Fernández-Pacheco puso de manifiesto la necesidad de respetar los dos pilares tradicionales de la PAC, tanto las ayudas directas como las destinadas al desarrollo rural, ya que a su juicio «han garantizado la rentabilidad de las explotaciones agrícolas en los peores momentos del continente y han permitido la incorporación de jóvenes, la modernización de regadíos, el arreglo de caminos rurales y otras tantas infraestructuras», entre otros objetivos. Además, el titular andaluza de Agricultura reivindicó un presupuesto «fuerte en el que se tenga en cuenta el papel de las comunidades autónomas y regiones de Europa».

Ramón Fernández-Pacheco

En su opinión, «el diseño que hasta ahora ha mantenido la PAC como herramienta de fomento al campo es lo que ha hecho que quienes viven en los pueblos de Andalucía no hayan tenido que abandonarlos para irse a vivir a las ciudades», por lo que apostó por seguir trabajando en esta línea.

Según las cifras provisionales que publicó la Comisión la semana pasada, a España le corresponderían unos 37.235 millones de euros de asignación mínima en su sobre nacional para 2027, una cifra con la que no está de acuerdo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al estimar una rebaja de un 20% en la asignación a partir de 2027 en comparación con el anterior presupuesto a largo plazo.