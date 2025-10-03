La Junta pide «equidad» en la confinanciación del Plan Estatal de Vivienda

La Junta de Andalucía pidió ayer al Gobierno de España en la conferencia sectorial de vivienda «equidad» en la confinanciación del Plan Estatal de Vivienda ... 2026-2030 y «flexibilidad» en el criterio de las subvenciones.

Así lo planteó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, solicitando un reparto equitativo en la cofinanciación del citado plan y que se evite la paralización de las ayudas que las regiones ya han puesto en marcha.

La conseja reclamara además más flexibilidad en los criterios de las diferente líneas de subvenciones del plan, así como que el Ministerio ofrezca más garantías sobre el mantenimiento de las ayudas de los fondos Next Generation.

Rocío Díaz anunció que su departamento está ultimando una batería de alegaciones al plan para su mejora y añadió que «la semana que viene, que se cumple el plazo, tendremos todas las alegaciones listas y presentadas y, a partir de ahí, confiamos y esperamos que el Gobierno quiera sentarse con las comunidades autónomas y con Andalucía para trabajar en el futuro de la vivienda y mejorar el plan como todos los ciudadanos nos están exigiendo».

La titular de Fomento puso de relieve que «no se puede confrontar con una materia tan importante y tan necesaria como es la vivienda», por lo que lamentó que se haya acudido a este encuentro sobre el plan de vivienda «sin debate previo con las comunidades autónomas pese a tener las competencias en materia de vivienda, lo que no deja margen de maniobra a las comunidades. Además, reprochó al Ministerio «el utilizar la imposición y la falta de diálogo y de respeto a la autonomía de Andalucía».

Rocío Díaz sostuvo que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha convocado una sectorial sobre este asunto «que hacía un año que no se convocaba y lo hace para explicar y exponer el Plan Estatal de Vivienda en el que las comunidades autónomas no hemos participado», por lo que censuró su actitud de «no querer escuchar a las autonomías, que tienen mucho que decir, y Andalucía también».

La consejera defendió el «modelo propio de política de vivienda de Andalucía ya que «que cree firmemente en aumentar la vivienda protegida, en construir más vivienda protegida, rehabilitar, bajar impuestos y eliminar la burocracia, frente a un Gobierno que está haciendo exactamente lo contrario», argumentó.

Asimismo, resaltó el esfuerzo realizado por la Junta «para invertir más en vivienda con el doble de presupuesto respecto a hace siete años, pero también invirtiendo en la rehabilitación de viviendas, bajando impuestos y con la eliminación de la burocracia», recalcó.