La Junta pide conocer los fallos en las pulseras de maltratadores

La Junta de Andalucía ha solicitado información a las ocho audiencias provinciales para conocer si se han producido casos de desprotección entre mujeres víctima de ... violencia de género por los fallos registrados en las pulseras de control telemático de los maltratadores tras un cambio en el contrato en su prestación.

Así lo puso de relieve ayer el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Martín. El consejero consideró «muy grave» lo ocurrido con estas pulseras se seguimiento a los maltratadores y exigió que «se depuren las responsabilidades pertinentes».

Además, lamentó que él ni su homóloga en el departamento de Inclusión Social hayan sido informados de este incidente en las pulseras de seguimiento de los maltratadores, competencia del Gobierno de España.

Según Nieto, «Andalucía tiene la competencia en la prestación del servicio, pero no en los datos del funcionamiento de jueces, ni de fiscales, ni de letrados y nuestro acceso a esa información es más compleja, pero le hemos pedido a los presidentes de las ocho audiencias provinciales que analicen esa realidad, que vean si se han producido casos en alguna de las provincias».

El consejero espera tener constancia de «si ha habido alguna mujer que haya puesto una denuncia por haber sufrido maltrato de cualquier tipo, y que el maltratador no haya sido condenado porque le faltaba esa prueba tan importante que es la geolocalización que permite la pulsera».

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, criticó los fallos registrados y afirmó que «sobraron golpes de pecho, utilización política e ideológica de la mujer y faltaron horas de trabajo, rigor y seriedad», a o que agregó que «la igualdad no sólo se grita, sino que se trabaja y se practica».

La Fiscalía General del Estado alertaba el pasado miércoles de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, algo que se incluía en su Memoria de 2024.