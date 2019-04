La Junta niega a Vox que haya discriminación a alumnos varones en ningún centro educativo A. G. SEVILLA. Jueves, 11 abril 2019, 00:01

Vox convirtió hace tiempo el rechazo a cualquier iniciativa en favor de la igualdad de género en una de sus principales señas de identidad. Lo hace, insisten sus diputados, desde la convicción de que esas medidas esconderían «planteamientos ideológicos».

A ese mensaje tuvo que hacer frente este miércoles el consejero Imbroda. El líder parlamentario de la formación, Francisco Serrano, le pidió explicaciones por lo que entiende fue un caso de «discriminación por razón de sexo» que afectó a alumnos del Instituto de Educación Secundaria El Andévalo de La Puebla de Guzmán (Huelva). Se refería a un hecho denunciado en las redes sociales por su partido y en el que la polémica giraba en torno a una actividad vinculada a la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora.

Según el programa, que finalmente no se cumplió, los alumnos varones debían permanecer en las aulas mientras sus compañeras disfrutaban del recreo, concienciándoles así de la discriminación que las mujeres han sufrido durante siglos. Imbroda negó la mayor: no hay caso porque la actividad «ni se desarrolló ni llegó a plantearse de forma oficial», por lo que atribuyó el revuelo a «una información falsa que no se ajustaba a la realidad» y que fue creada para difundir «una alarma ficticia». En favor de su departamento, alegó, juegan los informes tanto de la Inspección educativa, que ni en ese instituto ni en ningún otro centro de Andalucía ha encontrado rastro de discriminación por motivo de sexo, como de la Fiscalía, que archivó finalmente la petición de actuación solicitada por Vox.

Para esa formación guardaba el consejero un último mensaje. Durante su comparecencia desveló que el pasado 6 de marzo diputadas de Vox «se personaron» en el citado centro sin el debido permiso, tomaron fotografías del interior de las instalaciones e incluso llegaron a pedir explicaciones a la directora del centro, quien les exigió que lo abandonaran. Serrano admitió esa información, aunque matizó que la visita se limitó al secretario de su grupo parlamentario y que se le llegó a impedir el acceso al instituto.