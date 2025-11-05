Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montes en la sierra onubense de Aracena. J.L.P.

La Junta moderniza la gestión de sus espacios forestales con una nueva Ley de Montes

El texto renueva la antigua norma de 1992 y apuesta por una gestión sostenible que fomentará el desarrollo rural y responderá a los retos del siglo XXI como el cambio climático

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Montes de Andalucía que tiene como objetivo preparar al sector forestal para los ... retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta moderniza la gestión de sus espacios forestales con una nueva Ley de Montes

La Junta moderniza la gestión de sus espacios forestales con una nueva Ley de Montes