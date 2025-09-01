La Junta logra una captación récord de fondos de la UE para innovación con 279,7 millones

Andalucía ha logrado un récord en la captación de fondos de la Unión Europea para la innovación e investigación con 279,75 millones de euros ... en las convocatorias desarrolladas entre 2021 y 2024.

Según la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, se trata de los recursos del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 'Horizonte Europa', cuya cuantía para Andalucía ha registrado un incremento anual medio del 60,63% respecto al anterior 'Horizonte 2020', teniendo en cuenta que el promedio ha pasado de 43,54 millones a 69,94 millones de euros al año. E

En el anterior programa la captación alcanzó los 348,33 millones en el doble de tiempo, en ocho años, del 2014 al 2021. Esa progresión experimentada por Andalucía en este instrumento europeo responde al esfuerzo que se está llevando a cabo desde 2019 en el Gobierno regional para impulsar la participación de universidades, centros de investigación, fundaciones, parques y centros tecnológicos, empresas y otros agentes de I+D+i de Andalucía en este tipo de proyectos, que se caracterizan por su alta competitividad, su elevado nivel innovador y su interés científico y estratégico para el conjunto de Europa.

Esa inversión la han logrado un total de 860 entidades, entre las que destacan el tejido empresarial, el sistema universitario, los centros y fundaciones de investigación, así como la Administración y otros organismos públicos.

Las universidades se han convertido en el principal canalizador de estos recursos, asumiendo una partida de 99,49 millones entre 2021 y 2024, un 35,56% del montante global, a través de sus grupos de investigación o fundaciones, con un total de 338 participantes.