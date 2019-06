La Junta impulsa un plan de rehabilitación de edificios con 12,6 millones de dotación La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, presenta estas actuaciones que beneficiarán a 3.400 viviendas de Andalucía, especialmente en mejoras de accesibilidad JOSÉ LUIS PIEDRA Jueves, 6 junio 2019, 16:49

El Gobierno andaluz va a impulsar un plan para la rehabilitación de edificios en toda Andalucía con una dotación de 12,6 millones de euros en subvenciones para la ejecución de estas obras, que van a beneficiar a 3.400 viviendas. Así lo anunció la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que presentó esta iniciativa a los representantes de los colegios oficiales de arquitectos, aparejadores y administradores de fincas. Esta iniciativa, denominada «Plan Rehabilita», prevé la concesión de subvenciones a comunidades de propietarios para la mejora de los edificios, especialmente con obras para fomentar la accesibilidad a través de la instalación de ascensores.

La consejera avanzó que este plan se pondrá en marcha en breve con la próxima publicación de la convocatoria de estas ayudas. Carazo expuso los detalles de este plan a los distintos colectivos profesionales con los que firmará también convenios de colaboración para promover el desarrollo de estas actuaciones.

La mayor parte de la intervenciones de este plan de rehabilitación consisten en la instalación de ascensores, no en vano casi un 90% de las mismas se refieren a los elevadores si tiene en cuenta el balance de este programa en los últimos años. La Junta recupera así este plan que el pasado año no llegó a desarrollarse y que es necesario para facilitar la accesibilidad en el parque residencial andaluza. En este sentido, la consejera señaló que «este plan viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos de estos edificios» y recalcó que «no es de recibo que personas mayores vivan encerradas en sus casas por el simple hecho de no contar con un ascensor y con este plan queremos hacer todo lo posible para que tengan una vivienda digna y adecuada«.

Desde la Consejería se prevé que la convocatoria de este plan esté publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la próxima semana y a partir de ese momento las comunidades de propietarios dispondrán de un plazo de un mes para presentar sus solicitudes para optar a estas ayudas.

Las bases reguladoras recogen hasta 8.000 euros en ayudas por vivienda, siempre que se cumplan una serie de requisitos como que al menos el 50% de las viviendas sean domicilio habitual; que sean edificios construidos antes de 1996, que cuenten con el acuerdo de la comunidad de propietarios o que los ingresos de la unidad de convivencia residente sean inferiores a 5,5 veces el Indicados Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en, al menos, el 50 por ciento de sus viviendas.

En el encuentro celebrado con los arquitectos, aparejadores y administradores de fincas, la consejera estuvo acompañada de la Secretaría General de Vivienda, Alicia Martínez, que explicó a los representantes de los consejos andaluces de estos colegios profesionales las medidas introducidas en la tramitación para agilizar los procedimientos para la concesión de estas ayudas a la rehabilitación de edificios.

Desde la Consejería se considera clave la colaboración de estos profesionales, ya que los administradores de fincas se encargan de gestionar las solicitudes de las comunidades de propietarios, los arquitectos realizan proyectos técnicos necesarios para las distintas fases del proceso y los aparejadores colaboran en los trabajos técnicos y direcciones de obras en las diversas fases. A este respecto, Carazo puso de relieve el valor de la cooperación con estos colectivos profesionales «porque son nuestros aliados y cómplices para trabajar juntos y para que nuestro esfuerzo y nuestra labor sea más eficaz».

Otros 24,5 millones en ayudas a la rehabilitación

El departamento que dirige Marifrán Carazo tiene previsto también impulsar en este mismo mes de junio una nueva convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas, que dispondrá en este caso con 24,5 millones en ayudas que se concederán durante dos años, el presente y 2020. Estas actuaciones estará financiadas al 50% entre la Junta de Andalucía y el Estado.

Esta nueva convocatoria para la rehabilitación contempla el desarrollo de obras para la conservación y la mejora de la accesibilidad de las viviendas, así como mejoras también en la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios. Estas actuaciones beneficiarán a unas 3.060 viviendas, según la Consejería, que ya ha suscrito para su cumplimiento convenios con 355 ayuntamientos de Andalucía para que ejerzan como entidades colaboradoras en la gestión de solicitudes y en la entrega y distribución de las subvenciones a las personas beneficiarias.