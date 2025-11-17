La Junta impulsa una ley para reforzar la protección del patrimonio cultural
La nueva norma potencia la investigación y divulgación del gran legado histórico, cultural y artístico de la región
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
Andalucía contará con una nueva Ley de Patrimonio Cultural que renovará el marco jurídico de la comunidad autónoma en este ámbito y que tendrá como ... objetivo garantizar su tutela, protección, conservación, enriquecimiento, investigación y difusión. La norma ha sido aprobada por el Gobierno andaluz, que la ha remitido ya al Parlamento para su debate y tramitación antes de su luz verde definitiva. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, puso de relieve que el texto «garantiza el acceso a la cultura mediante la investigación, la difusión del patrimonio, a la vez que vela por la adecuada tutela del patrimonio y su protección para su transmisión a las generaciones venidas». La ley incorpora relevantes cambios normativos, jurisprudenciales, culturales que se han ido produciendo en los último años a nivel nacional e internacional en materia de patrimonio, lo que hacía necesario actualizar la actual ley de 2017.
La norma introduce así modernas concepciones del patrimonio, refuerza la presencia del patrimonio etnológico material e inmaterial e incorpora el audiovisual y el paleontológico, fomentando la participación y la concienciación ciudadana y agilizando la gestión, todo ello conjugado con el fomento de la actividad económica y el máximo respeto a los valores patrimoniales como elemento identitario del pueblo andaluz.
Se crean las figura de 'Paisaje Cultural' y 'Vías Culturales' para reconocer territorios y caminos con valores reconocidos
El texto incluye un título nuevo entero dedicado a la investigación, educación y difusión del patrimonio cultural, al perfilarse como uno de elementos básicos y esenciales en la tutela patrimonial, ya que permite conocer mejor dicho legado, profundizando y fomentando los valores que le son inherentes.
La norma concibe la protección del patrimonio como «un elemento transversal de la acción pública de la Junta de Andalucía», integrándola en otras políticas sectoriales estratégicas como la educación, ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, aguas, medio ambiente o turismo, entre otras.
Participación y consenso
Patricia del Pozo aseguró que «este proyecto de ley es resultado de un amplio proceso participativo en el que han intervenido administraciones públicas, colegios profesionales, academias, empresas, asociaciones, fundaciones, profesores universitarios y técnicos del patrimonio».
Además, ha contado para su elaboración con los informes de todos los órganos preceptivos, incluidos el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo, y ha Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo, y ha incorporado muchas de sus aportaciones, reforzando así la calidad técnica y el consenso del texto.
La futura ley ordena el régimen jurídico de los bienes según el nivel de protección, de forma que distingue entre los bienes de Interés Cultural, que son los más relevantes, los bienes de Interés Patrimonial y los bienes catalogados. Además, se crea tanto la figura de Paisaje Cultural, que incluirá aquellos territorios con valores materiales e inmateriales socialmente reconocidos, como la de Vías Culturales para los caminos con valores históricos.
Éstos se suman a las categorías tradicionales de bienes inmuebles como Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Lugar de Interés Etnológico, Lugar de Interés Industrial y Zona Patrimonial.
Nueva regulación para los aspirantes a convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad
Se recogen los requisitos previos que deben cumplir para mejorar la candidatura y concurrir así con más garantía en el proceso de selección j. l. p. sevilla. La nueva Ley de Patrimonio Cultural tiene como una de sus principales novedades la creación por primera vez de un capítulo dedicado al Patrimonio Mundial y al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. La norma establece una regulación específica para la tramitación de las iniciativas aspirantes tanto a las Listas del Patrimonio Mundial como a las Listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que incluye los requisitos previos que deben cumplir los bienes que se proponen desde la comunidad autónoma. Esta regulación permitirá mejorar las candidaturas y reforzar sus condiciones para poder concurrir con garantías en el proceso para ser Patrimonio de la Humanidad. Desde que en 1972 se creó la figura de Patrimonio Mundial, Andalucía ha conseguido 16 reconocimientos por parte de la Unesco, ocho correspondientes a monumentos y otros ocho a patrimonios culturales inmateriales referidos a usos, expresiones, representación, conocimientos y técnicas. El primer reconocimiento fue para el toque manual de campañas y las tamboradas en 1984 en la modalidad de patrimonio cultural inmaterial, seguido de la cetrería, la dieta mediterránea, la tradición de la cal en Morón, el flamenco, los patios de Córdoba y la técnica constructiva de la piedra seca. El primer monumento Patrimonio Mundial fue para el centro histórico de Córdoba en 1987, seguido de la Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada; la Catedral, Alcázar y Archivo de Indias en Sevilla; Arte Rupestre del Mediterráneo; Úbeda y Baeza; Dólmenes de Antequera y Medina Azahara de Córdoba.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión