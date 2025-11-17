La Junta impulsa una ley para reforzar la protección del patrimonio cultural

Andalucía contará con una nueva Ley de Patrimonio Cultural que renovará el marco jurídico de la comunidad autónoma en este ámbito y que tendrá como ... objetivo garantizar su tutela, protección, conservación, enriquecimiento, investigación y difusión. La norma ha sido aprobada por el Gobierno andaluz, que la ha remitido ya al Parlamento para su debate y tramitación antes de su luz verde definitiva. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, puso de relieve que el texto «garantiza el acceso a la cultura mediante la investigación, la difusión del patrimonio, a la vez que vela por la adecuada tutela del patrimonio y su protección para su transmisión a las generaciones venidas». La ley incorpora relevantes cambios normativos, jurisprudenciales, culturales que se han ido produciendo en los último años a nivel nacional e internacional en materia de patrimonio, lo que hacía necesario actualizar la actual ley de 2017.

La norma introduce así modernas concepciones del patrimonio, refuerza la presencia del patrimonio etnológico material e inmaterial e incorpora el audiovisual y el paleontológico, fomentando la participación y la concienciación ciudadana y agilizando la gestión, todo ello conjugado con el fomento de la actividad económica y el máximo respeto a los valores patrimoniales como elemento identitario del pueblo andaluz.

Se crean las figura de 'Paisaje Cultural' y 'Vías Culturales' para reconocer territorios y caminos con valores reconocidos

El texto incluye un título nuevo entero dedicado a la investigación, educación y difusión del patrimonio cultural, al perfilarse como uno de elementos básicos y esenciales en la tutela patrimonial, ya que permite conocer mejor dicho legado, profundizando y fomentando los valores que le son inherentes.

La norma concibe la protección del patrimonio como «un elemento transversal de la acción pública de la Junta de Andalucía», integrándola en otras políticas sectoriales estratégicas como la educación, ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, aguas, medio ambiente o turismo, entre otras.

Participación y consenso

Patricia del Pozo aseguró que «este proyecto de ley es resultado de un amplio proceso participativo en el que han intervenido administraciones públicas, colegios profesionales, academias, empresas, asociaciones, fundaciones, profesores universitarios y técnicos del patrimonio».

Además, ha contado para su elaboración con los informes de todos los órganos preceptivos, incluidos el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo, y ha Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo, y ha incorporado muchas de sus aportaciones, reforzando así la calidad técnica y el consenso del texto.

La futura ley ordena el régimen jurídico de los bienes según el nivel de protección, de forma que distingue entre los bienes de Interés Cultural, que son los más relevantes, los bienes de Interés Patrimonial y los bienes catalogados. Además, se crea tanto la figura de Paisaje Cultural, que incluirá aquellos territorios con valores materiales e inmateriales socialmente reconocidos, como la de Vías Culturales para los caminos con valores históricos.

Éstos se suman a las categorías tradicionales de bienes inmuebles como Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Lugar de Interés Etnológico, Lugar de Interés Industrial y Zona Patrimonial.