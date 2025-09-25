La Junta impulsa una ley para poner en valor y uso su amplio patrimonio

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía, una norma que tiene como objetivo avanzar en la puesta en ... uso y valor de los distintos bienes y derechos del patrimonio de la comunidad.

Este proyecto legislativo, que ya ha sido remitido al Parlamento para su tramitación y definitiva aprobación, actualiza el régimen jurídico en materia de patrimonio que no se realizaba desde hace cuatro décadas, incorporando además instrumentos jurídicos más modernos que permitan una gestión más eficaz y eficiente del patrimonio autonómico, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos, especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta, lo que conllevará «eliminar gasto superfluo e innecesario».

Así lo puso de relieve la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, explicó que con esta norma «queremos que el patrimonio deje de ser un problema y pase a ser una solución» y recordó que cuando el PP llegó al Gobierno andaluz en 2018 «se encontró con una gran cantidad de patrimonio que ni siquiera estaba inventariado y que costaba un dineral su mantenimiento».

Carolina España destacó que el nuevo texto legal ha sido incluso elogiado por el Consejo Consultivo como «ejemplo de buenas prácticas legislativas», resaltando su carácter «innovador».

Asimismo, afirmó que «la norma busca garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los fondos públicos del patrimonio andaluz, uno de los más grandes del país ya que está compuesto por más de 400.000 bienes y se está trabajando para poner en valor todo este patrimonio, aprovecharlo y disfrutarlo», subrayó la portavoz del Ejecutivo andaluz.

Además, la norma contempla mecanismos efectivos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de Andalucía y al mismo tiempo establece un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje.

La ley apuesta por la transparencia y la participación, por lo que por primera vez la Junta pondrá a disposición de la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada dentro de su portal web y que recoge un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta y de sus organismos dependientes. Este portal ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos que puedan darse a dichos bienes.

La Junta criticó la falta de organización en la gestión del patrimonio que heredó en 2018 con la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas autonómicas.

El esfuerzo en los últimos años ha permitido ingresar 137 millones de euros mediante la enajenación de inmuebles no útiles, recursos que se han destinado a servicios esenciales como la sanidad, la dependencia y la educación, según destaca la Junta. Por último, se han recuperado en régimen de propiedad 70 inmuebles que estaban en alquiler, una operación que ha generado un ahorro de más de 35 millones de euros anuales.