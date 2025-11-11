La Junta estudia impulsar una infraestructura pública propia para desarrollar la IA

La Junta de Andalucía estudia el impulso de una infraestructura hardware de alto rendimiento y estratégica para el desarrollo de una Inteligencia Artificial (IA) pública ... propiamente andaluza.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que ha avanzado el lanzamiento de una consulta preliminar al mercado para recabar información y propuestas de los operadores económicos del sector tecnológico en relación con el suministro de este soporte tecnológico para desarrollar una IA andaluza.

El consejero, que ha inaugurado en Granada la tercera edición del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, ha afirmado que «esta infraestructura permitirá a la Junta desarrollar y entrenar modelos públicos de IA y avanzar hacia la soberanía tecnológica, sin depender exclusivamente de recursos externos».

Paradela ha explicado que «el objetivo de la consulta es «identificar soluciones técnicas y económicas que permitan a la Junta de Andalucía diseñar una licitación ajustada a las capacidades reales del mercado, garantizando así la eficiencia, sostenibilidad y adecuación de la futura infraestructura a las necesidades del ecosistema digital andaluz»..

Asimismo, añadió que el primer caso de uso consistirá en desplegar JuntaGPT, el asistente conversacional corporativo de la Junta basado en inteligencia artificial generativa para ofrecer información y orientación sobre trámites y servicios públicos, para que esté disponible para todos los profesionales de la Junta a lo largo de 2026.

El consejero, que tamibén es presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), indicó que «se trata de un paso clave en la estrategia del Gobierno andaluz para situar a Andalucía a la vanguardia digital de Europa».