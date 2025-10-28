Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pintadas en la fachada del colegio de Sevilla al que acudía Sandra Peña.

La Junta esperará a la investigación de Fiscalía y a la respuesta del colegio de Sandra Peña para decidir si retira el concierto

«Queremos poner el foco en la prevención, donde tenemos actuaciones específicas de formación del profesorado y del propio alumnado, de trabajo en valores, porque, a veces, esa es la parte importante», destaca la consejera de Desarollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo

EP

Martes, 28 de octubre 2025, 12:22

Comenta

La Junta de Andalucía esperará a la investigación de Fiscalía y a la respuesta del colegio de Sandra Peña a los requerimientos de información para ... decidir si retira el concierto en caso de acreditar infracción muy grave; ello, tras el suicidio de la joven estudiante, como consecuencia del acoso escolar del que, presuntamente, era víctima.

