La Junta elude la guerra de insultos tras llamar el ministro Puente «cuentista» a Juanma Moreno

Héctor Barbotta Sevilla Martes, 22 de abril 2025, 21:45 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía no parece dispuesta a entrar en la guerra de descalificaciones abierta por el titular de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente. El ministro respondió con descalificaciones a la reacción de la Junta frente al anuncio de que el Ejecutivo central va a retirar las ayudas para el transporte gratuito a los menores de 15 años, pero de momento el Gobierno andaluz evita el camino de la escalada verbal.

Después de que este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegurara que la decisión de Puente supone un agravio a la dignidad del pueblo andaluz, el ministro de Transportes reaccionó en su cuenta de X llamando «cuentista» al jefe del Gobierno andaluz. «Cumple con la Ley y deja de meter la dignidad de los andaluces en juego -escribió en la red social-, la dignidad de los andaluces está por encima de tu incompetencia y tu deslealtad».

En la Junta han decidido no entrar en el terreno de Puente y en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se limitó a señalar que un cargo público tiene que medir sus palabras, «porque si no se le puede volver en contra». «Hay que bajar el nivel de insultos, de agresividad y hay que analizar las cuestiones», dijo España, que aseguró que si el ministro no rectifica su decisión de retirar la ayuda a Andalucía, decisión que calificó de «pataleta», el conflicto se acabará resolviendo en los tribunales.

Controversia

La nueva controversia entre el Gobierno y la Junta de Andalucía se inició después de que Puente comunicara a la Junta, primero a través de su cuenta en X y después mediante una carta remitida por el secretario de Estado de Movilidad, que debido a lo que considera un incumplimiento por parte de la Junta de los términos del convenio, Andalucía quedaba excluida de las ayudas del Gobierno para implantar a partir del 1 de julio el transporte gratuito para los menores de 15 años. El incumplimiento señalado por el ministro se refiere a una comparecencia de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y a una nota posteriormente colgada en la página web de la Junta en la que no se mencionaba la aportación del Gobierno central para sufragar esa medida.

Este miércoles, en una comparecencia en el Senado, el ministro renovó sus descalificaciones contra el Gobierno andaluz y aseguró que la consejera de Fomento «sabe de transportes lo mismo que la de Valencia de emergencias». Puente aseguró que quien discrimina a los andaluces es el Gobierno de Andalucía. «Son tan irresponsables que con tal de atribuirse una medida que no es suya están dispuestos a dejar a los niños de esa comunidad sin los recursos para la gratuidad del transporte público», afirmó.

El Gobierno andaluz se ha resistido a entrar en una competencia de descalificaciones y tras indicar Juanma Moreno su disposición a solventar con fondos propios la bonificación del transporte, Carolina España explicó que esta iniciativa será solamente un adelanto de fondos, ya que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez persiste en apartar a Andalucía de una medida que se implantará en el conjunto del país, la Junta acudirá a los tribunales y el Gobierno tendrá que devolver el dinero con sus correspondientes intereses.

Silencio cómplice

La portavoz de la Junta aludió al «silencio cómplice» que la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, Carolina España, está manteniendo en relación a este asunto y aseguró que la líder socialista está desaparecida.

«Nosotros confiamos sinceramente en que el Ministerio de Transportes dé marcha atrás en su amenaza, que deje de maltratar a nuestros jóvenes, que rectifique cuanto antes hoy mejor que mañana -advirtió la portavoz-, porque de lo contrario va a tener que acabar dando explicaciones, no sólo ante la opinión pública, no sólo ante la sociedad andaluza, sino ante los tribunales».