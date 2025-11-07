La Junta destina 88 millones a modernizar la agroindustria

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, traslado ayer a los empresarios andaluces la convocatoria que prepara su departamento ... para la concesión de 88 millones de euros en ayudas para la modernización de la agroindustria.

El consejero explicó a los representante empresariales los detalles de este paquete de ayudas que va dirigida tanto a pymes como a grandes empresas dedicadas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas y alimentarios en Andalucía.

Ramón Fermández-Pacheco resaltó la importancia de este apoyo económico para un sector clave en la economía andaluza, que está conformado por más de 6.000 empresas que generan 61.900 empleos y con un volumen de negocio de 22.140 millones de euros.

Según el consejero, este apoyo económico se lanzará este mes de noviembre y cuenta como novedad la ampliación de la cuantía subvencionable que podrá alcanzar hasta el 65% de la inversión, en el caso de las pymes, y hasta el 50% para las grandes empresas.

Ramón Fernández-Pacheco participó ayer en la Comisión de la industria agroalimentaria de Andalucía, un nuevo órgano de diálogo y colaboración entre las empresas y la administración pública que se constituyó el pasado mes de junio en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El titular de Agricultura puso de relieve «la necesidad de contar con un órgano así con la agroindustria para poder analizar cuestiones clave como la competitividad, la internacionalización, la innovación, la seguridad alimentaria o los aranceles».