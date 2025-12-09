La Junta destina 80 millones en incentivos a estos enclaves para crecer en proyectos y actividades

El Gobierno andaluz destinará hasta 80 millones de euros en ayudas que se dirigirán a mejorar los espacios productivos y polígonos industriales andaluces con el ... objetivo de atraer actividad industrial a estos enclaves.

La partida de ayudas se ha ampliado de los 50 millones inicialmente previstos hasta los 80, según avanzó el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

Estas ayudas del Gobierno andaluz contribuirán a modernizar y a impulsar la transición energética para adaptar estos espacios a las necesidades de la industria del futuro.

Este apoyo económico acompañará el desarrollo de la Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía que pretende crear «entornos productivos modernos para favorecer la atracción de inversiones y de nuevos proyectos empresariales que generen oportunidades en los municipios y comarcas andaluces», según el consejero.

Paradela subrayó que «la industria andaluza tiene la oportunidad de ser un motor de transformación, de liderar y jugar un papel importante en el desafío que supone la doble transición energética y digital».

El titular de Industria, Energía y Minas puso de manifiesto que el objetivo de esta norma es «contribuir a mejorar y modernizar los polígonos industriales de la comunidad, tanto en infraestructuras como en servicios» y añadió además que «se pretende facilitar la implantación de nueva industria para crear actividad y empleo y convertir a este sector en una referencia a nivel nacional».