Carolina España enseña el soporte que almacena el proyecto de ley de Presupuestos. Joaquín Corchero / Europa Press
Política andaluza

La Junta destaca que ha invertido 26.782 millones más en Sanidad de lo que dejó el PSOE

La partida sanitaria es la de mayor aumento en los nuevos presupuestos, con más de mil millones de euros más que el año pasado

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 28 de octubre 2025, 19:32

La partida para sanidad vuelve a ser en los presupuestos de la Junta para el año próximo la que ocupa un mayor volumen, aunque en ... esta ocasión su peso es aún más significativo que en ejercicios anteriores. Las cuentas, presentadas en plena reacción del Gobierno andaluz a la crisis de los cribados, crecen globalmente un 5,6 por ciento, mientras que el aumento en gasto sanitario es un punto mayor, el 6,6 por ciento, hasta llegar a los 16.265 millones de euros.

