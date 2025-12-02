La Junta atribuye la denuncia del falso borrado de expedientes a una intención de dañar al SAS

El archivo de la denuncia presentada por las asociaciones AMAMA y El Defensor del Paciente por el supuesto borrado de expedientes de pruebas diagnósticas del ... cribado de cáncer de mama no ha sido suficiente para aplacar la polémica en torno a este tema. Ni las asociaciones denunciantes ni los grupos políticos que se sumaron a la denuncia para lanzar acusaciones de manipulación de historiales médicos contra el Gobierno andaluz se han avenido a pedir disculpas y han redoblado sus imputaciones contra la Junta.

Este martes, tras la celebración del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, celebró el archivo de la causa, adelantado ayer por este periódico, y atribuyó la denuncia a una intención de dañar al sistema y erosionar la confianza en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El consejero reclamó a los grupos que se hicieron eco de la denuncia -el PSOE y el resto de las formaciones de izquierdas- que pidan perdón a los profesionales sanitarios, a quienes, aseguró, se les acusó de graves delitos. «Esta acusación sólo se podía dirigir a los profesionales sanitarios», remarcó, ya que son los únicos con acceso al sistema informático.

Sanz recordó que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se sumaron a estas falsas imputaciones y apuntó que la portavoz socialista llegó a hablar de «negligencia criminal».

Según el consejero, en el afán de dañar al Gobierno andaluz, los grupos de izquierdas han intentado socavar la confianza en el sistema sanitario público.

Dimisiones

También el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, exigió a quienes lanzaron la acusación que pidan disculpas y reclamó la dimisión de las socialistas María Márquez y Ángeles Férriz y de la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto. «No son dignas de ocupar un escaño en este Parlamento, ni de representar a los andaluces; deberían presentar su dimisión esta misma mañana, porque han querido convertir a los profesionales de la salud en sospechosos de manipular y borrar datos», dijo.

Según Martín, detrás de este asunto hubo una operación de acoso político al Gobierno de Juanma Moreno un «ataque al sistema público de salud, que ahora sale mucho más reforzado que antes y la confianza que genera se acrecienta todavía más».

Acusó a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de ser la organizadora de esta operación de «cacería política» contra Juanma Moreno y el Gobierno andaluz. «Era mentira, ya lo decíamos, y ahora lo dice la Fiscalía: Ni hubo borrado de mamografías, ni hubo manipulación de historiales, ni hubo nada de nada, ninguna irregularidad», subrayó Martín, para quien se ha utilizado el dolor de las mujeres afectadas con cáncer de mama para lanzar un ataque sin precedentes contra el sistema público de salud.

AMAMA

Sin embargo, de lado de las denunciantes no ha aparecido el más mínimo atisbo de enmienda. La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, aseguró que la asociación «sigue creyendo» que hubo pruebas del cribado del cáncer de mama que no estaban igual que cuando se hicieron por primera vez.

Dijo que estudiará el archivo de la Fiscalía de su denuncia cuando le llegue porque se han enterado por la prensa, para analizar si es posible o no un recurso.

Tampoco la portavoz adjunta socialista, Ángeles Férriz, dio señales de rectificación y advirtió de que siguen habiendo «cientos de denuncias» presentadas por mujeres afectadas en el programa de cribado.

Deterioro

Férriz interpretó el archivo decretado por la Fiscalía como una consecuencia lamentable de que «que en los tribunales se tenga que dirimir si se hace una custodia o no de los diagnósticos de los pacientes andaluces«, lo que a su juicio demuestra un alto nivel de deterioro de la sanidad pública.

«Van a faltar vidas a los andaluces, pero sobre todo a las andaluzas, para agradecerle a Amama y a los medios de comunicación que sacaran a la luz lo que estaba pasando en el sistema público andaluz«, dijo la diputada socialista.

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, también rechazó que tengan que disculparse tras el archivo de la denuncia. «Disculpas, ninguna» dijo antes de afirmar que es la Junta la que tiene que pedirlas a las mujeres afectadas.

Asimismo, la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza subrayó que, al margen de la denuncia archivada, aún quedan otras pendientes de resolver sobre el asunto de los cribados.

Por su parte, Vox ha considerado bienvenido el archivo de la denuncia, ya que, de haberse confirmado los hechos, hubiese sido una «auténtica barbaridad», según el portavoz adjunto de esa formación, Ricardo López Olea.