La Junta crea su 'Booking' para atraer a personas que quieran vivir en pequeños municipios

La Junta de Andalucía ha dado a conocer este martes en Almería una innovadora estrategia que pretende captar vecinos para los municipios más pequeños de ... la comunidad y luchar, así, contra la despoblación. Entre las herramientas más llamativas destaca el portal de Internet 'Vive Más Andalucía', una suerte de Booking o Airnbnb pero de ámbito residencial donde los interesados puedan localizar las viviendas disponibles.

La Administración andaluza persigue aplicar en cierto modo el marketing turístico al residencial. «Con la campaña Vive Andalucía hemos conseguido que la gente venga a pasar sus vacaciones, con Vive Más Andalucía queremos que se vengan a vivir», ha valorado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, durante unas jornadas en las que ha dado a conocer los detalles de esta web y de la campaña de difusión que va a llevar a cabo, enmarcadas en la Estrategia frente al Desafío Demográfico del Gobierno autonómico, que tiene como objetivo difundir la calidad de vida, servicios y oportunidades de la Andalucía rural para seguir siendo la comunidad más poblada.

Laura, una wedding planner que compatibiliza su carrera profesional con su vida familiar en Cogollos de la Vega (Granada); Jesús, un emprendedor que tras formarse en la Universidad de Córdoba regresó a Priego de Córdoba para montar sus negocios con los que da empleo a sus vecinos; o Paco y Mercedes, que tras décadas en el extranjero disfrutan de su jubilación en su Osuna natal (Sevilla) son, han puesto como ejemplos desde la Junta de Andalucía, personas que han cambiado la ciudad por la calidad de vida y el entorno privilegiado de esta comunidad, pero sin renunciar a su desarrollo personal y laboral.

Y es que, tal y como ha destacado Nieto, la Junta tiene claro que en muchos municipios hay oportunidades para más gente, por lo que el portal https://vivemasandalucia.es/ y la campaña 'El pueblo de tu vida' quieren ayudar a difundirlas.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha celebrado, con este motivo en Almería, las jornadas 'El pueblo de tu vida. Oportunidades y futuro para el territorio rural andaluz', al objeto de analizar y poner en valor las posibilidades que ofrece la era digital, que permite teletrabajar y hacer negocios desde cualquier lugar del mundo.

El encuentro ha reunido a expertos en reto demográfico y responsables de ayuntamientos y diputaciones provinciales, de la propia Junta y del Gobierno central porque, para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, afrontar el reto demográfico es un proyecto de todos.