La Junta cuenta con 300 convenios para que menores infractores cumplan lo impuesto por los jueces

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha firmado 296 convenios con ayuntamientos y ONG, 68 de ellos adscritos este año, para facilitar ... a los menores infractores el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad que imponen los jueces, tales como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, en servicios municipales y entidades sociales.

Entre esas organizaciones se encuentran también asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, inmigrantes o colectivos en riesgo de exclusión, así como entidades deportivas como la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), firmado recientemente por el consejero José Antonio Nieto con su presidente, Pedro Antonio Curtido, según ha informado la Junta.

Por su parte, la Junta de Andalucía tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto.

Al hilo de esto, ha explicado que la Ley del Menor, que el pasado enero cumplió 25 años, otorga a la Administración competente en Justicia Juvenil la posibilidad de realizar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que, según ha destacado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, «persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad».

Para facilitar la realización de estas tareas, la Consejería de Justicia tiene suscritos convenios con 251 ayuntamientos de todas las provincias que permiten que los menores infractores puedan cumplir estas medidas en servicios municipales de su propia localidad, sin necesidad de desplazarse y reparando el daño causado en su entorno más cercano.

La colaboración con los ayuntamientos suele centrarse en trabajos relacionados con la limpieza municipal o el mantenimiento de parques y jardines. Para el Gobierno andaluz, resulta especialmente eficaz cuando el delito cometido es contra el patrimonio.

También mantiene acuerdos con 45 entidades sin ánimo de lucro como la Asociación de personas con discapacidad Verdiblanca de Almería o El Timón en El Ejido, Cruz Roja en Cádiz, la Fundación cordobesa Promi, el Banco de Alimentos en Huelva y Sevilla, y la Fundación Deportiva del Málaga CF.