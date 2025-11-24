La Junta apuesta por incrementar la inversión privada y fomentar el mecenazgo y el patrocinio

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, puso de relieve que con la nueva ley de ... ciencia el Gobierno andaluz buscará «invertir» el peso de la inversión pública y privada actual en materia de investigación de forma que pase a ser del 30 y el 70% respectivamente.

El consejero anunció también que se fomentarán las labores de patrocinio y mecenazgo y precisó que el Consejo de Mecenazgo, de nueva creación, será el encargado de estudiar posibles incentivos fiscales para promover el apoyo de la iniciativa privada a la actividad del sector innovador e investigador.

Gómez Villamandos afirmó que «se crearán unidades de innovación abiertas en las que «universidades, centros económicos y empresas podrán abordar retos de forma conjunta que entrarán a formar parte del sistema andaluz del conocimiento y, por lo tanto, pueden ir a financiación específica para ellas».

Asimismo, señaló que la nueva ley reforzará el sistema andaluz del conocimiento e impulsará la excelencia científica, además de potenciar la transmisión de sus avances y conocimientos en ciencia e innovación a las empresas, instituciones y a la sociedad en general.

El titular de Universidad indicó también que la norma fomentará la igualdad y la sostenibilidad y mejorará la gobernanza del sistema andaluz del conocimiento. La Junta respaldará a la I+D andaluza con incentivos para fortalecer las estructuras para desarrollar la investigación de calidad y excelencia, con una dotación de 27 millones este año.