Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Administración Pública, José Antonio Nieto, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

La Junta aprueba el acuerdo con los sindicatos que medirá la productividad de los empleados públicos

El texto estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030 y supondrá un cambio en profundidad de todo el marco laboral de la Junta

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

El Gobierno andaluz ha aprobado un nuevo marco laboral de la Administración andaluza con el que aspira a darle un vuelco al sector público y ... adaptarla a las necesidades que imponen los nuevos tiempos. El texto, producto de un acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios -UGT, Comisiones Obreras y CSIF- implanta novedades como un sistema de evaluación del desempeño de los trabajadores públicos o la modificación de los complementos retributivos según la dificultad de la función. También se plantea como objetivo reducir de manera sostenida la temporalidad estructural hasta situarla por debajo del 8 por ciento con el objetivo de llegar al cinco por ciento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola
  10. 10 Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta aprueba el acuerdo con los sindicatos que medirá la productividad de los empleados públicos

La Junta aprueba el acuerdo con los sindicatos que medirá la productividad de los empleados públicos