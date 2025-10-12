La Junta apoya a la agroindustria andaluza con 88 millones en ayudas para impulsar su desarrollo
J. L.P.
sevilla.
Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00
El Gobierno andaluz ha impulsado un paquete de ayudas para la agroindustria andaluza que contará con un presupuesto de 88 millones de euros procedentes tanto ... de las administraciones regional y nacional como de la Unión Europea a través de los fondos Feader. Este apoyo económico al sector, que se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) de España 2023-2027, se verá reflejado en la próxima convocatoria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. De total de estas ayudas, un montante de 22 millones de euros, casi una cuarta parte, se reservarán para el sector hortofrutícola.
Esta línea de subvenciones se dirigirá tanto a pymes como a grandes empresas dedicadas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas y alimentarios que desarrollan su actividad en Andalucía. El Ejecutivo andaluz persigue con este respaldo al sector objetivos como potenciar la competitividad y sostenibilidad de las empresas agroalimentarias a través del incremento de sus consumidores potenciales y la conquista de nuevos mercados.
La Junta pretende también apoyar a la agroindustria en la mejora de la gestión de los procesos y la reducción de costes de producción; así como en el aumento de la seguridad y del valor añadido de los alimentos y bebidas que se elaboran en Andalucía. La Consejería de Agricultura considera que con esta iniciativa las pymes y grandes empresas del sector agroalimentario andaluz tendrán mayor facilidad para avanzar en la orientación de su producción a la tendencias que marca el mercado actual, además de poder avanzar tecnológicamente los procesos de manipulación y transformación de los alimentos y optimizar la presentación de los productos para mejorar su comercialización.
