La Junta apoya a la agroindustria andaluza con 88 millones en ayudas para impulsar su desarrollo

J. L.P.

sevilla.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

El Gobierno andaluz ha impulsado un paquete de ayudas para la agroindustria andaluza que contará con un presupuesto de 88 millones de euros procedentes tanto ... de las administraciones regional y nacional como de la Unión Europea a través de los fondos Feader. Este apoyo económico al sector, que se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) de España 2023-2027, se verá reflejado en la próxima convocatoria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. De total de estas ayudas, un montante de 22 millones de euros, casi una cuarta parte, se reservarán para el sector hortofrutícola.

