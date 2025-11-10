La Junta aprueba una inversión cercana a los 55 millones para mejorar la climatización en 3.481 colegios

La Junta destina una inversión cercana a los 55 millones para la mejora de la climatización de 3.481 de centros escolares de Infantil, Primaria ... y Secundaria, así como conservatorios, según informó hoy la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

Esta dotación económica, que forma parte del nuevo Plan 'Mejora tu centro' aprobado por el Consejo de Gobierno, podrá ser empleada para el impulso de las medidas que los centros escolares consideren más adecuadas para garantizar una buena climatización de sus aulas. Los centros recibirán una media de 15.000 euros, aunque la cuantía depende del número de aulas, con lo que puede haber centros que reciban hasta 60.000 euros.

La consejera afirmó que este plan supone «un traje a medida» para los centros y la ejecución de estos fondos será rápida ya que el plazo final para la ejecución de estas obras de mejora en la climatización es el 30 de septiembre de 2026. Esta planificación refuerza la autonomía de gestión económica de los centros, ya que esta fórmula permite a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante la diversidad climática andaluza.

La principal novedad del Plan 'Mejora tu centro' reside en el modelo de ejecución dado que la Consejería realizará una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización del presente año 2025.

Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería con 182 millones de inversión y con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable, y que cuenta ya con 532 actuaciones, con una segunda fase, ya en marcha, que beneficia a 80 centros más.

Los fondos podrán destinarse a instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesarias derivadas de las intervenciones. De esta manera se asegura que las soluciones sean las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz.

Los centros beneficiarios de este programa son los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; Centros específicos de Educación Especial; Conservatorios de música y danza; Centros de Educación Permanente (CEPER); Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; Residencias escolares; Centros de enseñanzas de Régimen Especial y Escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería. Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia global del Gobierno andaluz para modernizar las infraestructuras educativas, que desde 2019 ha permitido ejecutar más de 2.600 actuaciones con una inversión acumulada superior a los 600 millones de euros.