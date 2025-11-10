Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo. SUR

La Junta aprueba una inversión cercana a los 55 millones para mejorar la climatización en 3.481 colegios

  ·

Los centros escolares tendrán autonomía y podrán decidir las medidas y obras más adecuadas para impulsar en sus instalaciones

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

La Junta destina una inversión cercana a los 55 millones para la mejora de la climatización de 3.481 de centros escolares de Infantil, Primaria ... y Secundaria, así como conservatorios, según informó hoy la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

