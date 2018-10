La Junta de Andalucía destina 57 millones a ayudas al alquiler de viviendas Aprueba en total proyectos por 135 millones de euros en distintas operaciones a 15 días de la campaña electoral SUR SEVILLA Miércoles, 31 octubre 2018, 00:47

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la nueva convocatoria de ayudas, por importe de 57 millones en los próximos tres años, para el alquiler de vivienda habitual a jóvenes y personas con ingresos limitados, en la que se suprime el requisito de concurrencia competitiva, lo que agilizará los plazos «notablemente».

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que la convocatoria se publicará mañana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y de que el plazo para la presentación de solicitudes se abrirá el 10 de diciembre, tras lo que los aspirantes disponen de un mes para remitir la documentación correspondiente. Como principal novedad de esta convocatoria, el consejero ha destacado que se suprime el requisito de concurrencia competitiva, lo que agilizará «notablemente» el proceso de tramitación y concesión de las ayudas, tal y como había solicitado la Junta al Gobierno central para este tipo de ayudas sociales.

Asimismo, se aumenta de uno a tres años el periodo de la ayuda, según se establece en el acuerdo alcanzado por la Junta y el Ministerio de Fomento para la distribución de los recursos estatales y autonómicos destinados a esta convocatoria.

De acuerdo con los criterios de concesión, se atenderán de forma preferente las solicitudes que correspondan a las unidades de convivencia con menores ingresos, en función de la clasificación en tres grupos establecida en la norma.

Al suprimirse la concurrencia competitiva, esta priorización se realizará directamente a medida que se reciban las peticiones, de forma que la subvención pueda aprobarse de inmediato si se cumplen los requisitos. Las ayudas, que en esta legislatura han beneficiado a más de 40.000 personas, se destinan a familias con ingresos limitados titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda con destino a residencia habitual y permanente.

Como integrantes de la unidad de convivencia se consideran a las personas que estén empadronadas en una misma vivienda durante todo el periodo subvencionable, existan o no lazos familiares. En caso de varios titulares, todas deberán constar como miembros de la unidad y figurar como tales en la solicitud, salvo que acrediten no tener atribuido el derecho de arrendamiento. Los ingresos de la unidad familiar no podrán superar 2,50 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) con carácter general; 3 veces si se trata de una familia numerosa de categoría general o con personas con discapacidad, y 3,50 veces si la familia numerosa es de categoría especial.

El importe de la renta mensual de la vivienda no podrá ser superior a 600 euros y, con carácter general, se concederá una ayuda del 40 % de la misma a las personas beneficiarias (50 % si son mayores de 65 años o jóvenes menores de 35 años en el momento de la solicitud y 75 % si presentan situación de especial vulnerabilidad).

El Consejo de Gobierno también aprobó la licitación de un tramo de la autovía de Almanzora por 39,47 millones de euros; Aprobó igualmente destinar 37,7 millones de euros para paliar los destrozos de las tormentas en infraestructuras públicas de Málaga y Sevilla. En total, la Junta libró a 15 días de la campaña 135 millones de euros.