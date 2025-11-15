La Junta alerta de una futura PAC perjudicial para Andalucía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, advirtió ayer de que la propuesta de Política Agraria Común (PAC) para el ... periodo posterior al año 2027 «pone en entredicho el presente y futuro del sector agrario andaluz».

Ramón Fernández-Pachecho consideró que «supone la derogación de facto de la PAC tal y como la conocemos ahora, dejando de ser una política troncal de la Unión Europea al mezclarse en un fondo nacional con otros fondos de cohesión y anulando la gobernanza de las regiones».

El consejero afirmó que la Unión Europea ha ofrecido durante los últimos 40 años una política de apoyo al sector agrario para garantizar su rentabilidad, «lo que, a su vez, garantiza la soberanía alimentaria para no tener de depender de otros países», resaltó.

Una política europea que también es fundamental para que haya relevo generacional, caminos rurales o una modernización de los regadíos y las explotaciones, sostuvo el consejero, advirtiendo además de que las ayudas a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) podrían verse afectadas «por una mala decisión en Bruselas».

Ramón Fernández-Pacheco subrayó la «oposición unánime» que existe frente a la propuesta de PAC Post 2027 y ha destacado que el PP europeo está ejerciendo un gran liderazgo de oposición frente a la misma para alcanzar una solución que garantice «rentabilidad y viabilidad».

El consejero defendió a Andalucía como líder europeo en exportaciones del sector agroalimentario y recordó que solo entre enero y agosto ha vendido al exterior productos agroalimentarios por valor de algo más de 11.073 millones de euros, récord de la serie histórica.

Uno de cada cuatro euros que exporta España corresponde a comercialización internacional de Andalucía, el 24,4% del total, por encima de comunidades tradicionalmente líderes en exportación como Cataluña. Destacó también el valor del sector hortofrutícola de Almería con una campaña este año que alcanzará 3.716 millones, un 14% más.