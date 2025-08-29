La Junta acusa al Gobierno de enfrentar a las comunidades por el reparto de menores migrantes
J. L. P.
sevilla.
Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00
La Junta de Andalucía criticó ayer al Gobierno de España de crear un «enfrentamiento» entre comunidades autónomas por el reparto de menores inmigrantes, según la ... consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.
La consejera acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de provocar este conflicto para defender sus intereses políticos con un «discriminatorio reparto» de cerca de 4.500 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
Loles López afirmó que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, «está aplicando 'de facto' al País Vasco la condición de territorio frontera norte en materia migratoria aunque al Gobierno de dicha autonomía no se le haya reconocido oficialmente, pero sí se le reconoce su esfuerzo en este ámbito en su condición de territorio frontera norte».
La titular de Inclusión Social reaccionaba así después de que el lehendakari, Imanol Pradales, asegurara ayer que ha contactado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras sus críticas por el reparto de menores migrantes, acordando que las consejeras vasca y andaluza del ramo se pongan en contacto para abordar esta cuestión.
Loles López insistió en el desigual reparto de menores migrantes acordado por el Gobierno ya que «las cuentas están claras: 677 menores inmigrantes no acompañados a Andalucía y cero para el País Vasco», subrayó.
A su juicio, «es obvio que Andalucía tiene que ser reconocida como frontera sur por sus esfuerzos en esta materia y porque estamos a 14 kilómetros de África». y cada semana llegan a nuestras costas decenas de menores migrantes no acompañados, pero pese a que es una realidad irrefutable, el Gobierno de España no atiende nuestra petición y sigue sin reconocernos como frontera sur creando un enfrentamiento entre comunidades».
