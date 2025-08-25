La Junta activa once nodos tecnológicos para la digitalización de las pymes

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha once nodos tecnológicos en la región con una inversión de 30 millones de euros para impulsar la ... digitalización de las pymes y autónomos así como para fomentar el emprendimiento en este ámbito como motor económico. Estos nodos, diez de ellos desplegados por las diferentes provincias andaluzas y uno de carácter virtual, han sido impulsados a través de convenios suscritos por la Junta con la Escuela de Organización Industrial (EOI) con el objetivo de fomentar la iniciativa público-privada junto a empresas y emprendedores para el desarrollo de proyectos vinculados al ámbito digital.

Los nodos ofrecen capacitación digital y formación especializada adaptada a las necesidades del tejido empresarial, con programas formativos dirigidos a profesionales para mejorar sus habilidades en esta materia. Además, fomentan el emprendimiento digital a través de coworking y un centro de alto rendimiento empresarial. Los nodos tecnológicos están especializados en sectores o tecnologías específicas relacionadas con las áreas más pujantes en sus respectivos territorios. Así, el nodo de Huelva está centrado en la Industria 5.0, el de Linares está dedicado a software para coches eléctricos; Córdoba, dirigido a la tecnología aplicada a la logística militar, y Jerez, orientado a la industria aeroespacial.

El nodo de Cádiz está basado en el sector de la industria naval de alta tecnología; en Jaén, enfocado al diseño de videojuegos y contenidos digitales; Granada, especializado en Inteligencia Artificial; Vélez-Málaga, destinado a la aplicación de la tecnología en la agricultura, y finalmente, Puente Genil y Utrera, centrados en la formación en competencias digitales. La Junta prevé la apertura próximamente de otro nodo más en el municipio granadino de Baza.

A través de estos nodos se han desarrollado un total de 142 actividades formativas con más de 1.800 participantes que han reforzado así sus competencias digitales.

Asimismo, han permitido impulsar cerca de cuarenta proyectos de emprendimiento digital y 38 pymes han visto mejorada su competitividad a través del centro de alto rendimiento empresarial.

Entre la formación impartida destaca la relacionada con la Inteligencia Artificial Generativa enfocada a las pymes con el objetivo de mejorar sus estrategias de negocio y competitividad, con un total de 32 acciones desarrolladas en esta materia.

La creación de estos nodos tecnológicos forma parte de la Estrategia para la Digitalización de las Pymes diseñada por la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que a través de la Agencia Digital de Andalucía viene desarrollando una labor enfocada a avanzar en dicha digitalización, tanto en el seno de la Administración autonómica como el mundo empresarial y en la ciudadanía en general para avanzar en un sociedad más digital.

La Consejería de Presidencia está desplegando una serie de estrategias claves para propiciar este avance digital, como las relacionadas con la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial o el modelo Cloud, impulsando las infraestructuras necesarias y el marco legal que se verá culminado con la futura Ley Digital de Andalucía.